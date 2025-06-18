На ПМЭФ показали макет Большого Смоленского моста
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) показали макет Большого Смоленского моста, который соединит правобережную и левобережную части Невского района. Мини-переправу осмотрел корреспондент «Ъ-СПб».
Фото: Татьяна Титаева, Коммерсантъ
Предполагается, что Большой Смоленский мост будет иметь шесть автомобильных полос и две трамвайные, велодорожку и тротуар. Движение здесь планируется открыть в 2027 году.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что уже возведены семь опор моста из десяти. Разводной пролет переправы на левом берегу Невы готов на 95%, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Петербурга Александр Беглов.