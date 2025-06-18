«Ивамарис» инвестирует 198 млрд рублей в газохимический комплекс под Кингисеппом

Компания «Ивамарис» построит в Кингисеппском районе Ленинградской области завод по производству газохимических продуктов, резервуары для их хранения и отгрузки в страны Юго-Восточной Азии, Индию, Вьетнам, Бразилию. Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ-2025 подписали в «нулевой» день его работы 18 июня губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и генеральный директор АО «Ивамарис» Кириллом Цветаев. Объем инвестиций в проект составит 198 млрд рублей, планируется создать около 700 новых рабочих мест. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию — 2030 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Также в Кингисеппском районе намерены реализовать инвестиционный проект по изготовлению трудновоспламеняемых тканей и искусственной кожи для гражданского и военного судостроения. Соглашение об этом на ПМЭФ-2025 господин Дрозденко подписал с генеральным директором компании «Артбиография» Яной Бондаренко. Инвестиции в проект — 450 млн рублей, будет создано до 100 рабочих мест.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал в Северной столице 18 июня. Его главная тема в 2025 году: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Андрей Цедрик