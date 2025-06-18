«Зенит» продлил контракт с Михаилом Кержаковым до конца сезона 2025/2026

Петербургский футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с вратарем Михаилом Кержаковым. Новое соглашение действует до конца сезона 2025-2026, передает пресс-служба ФК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

«"Зенит" поздравляет вратаря с новым соглашением, желает не останавливаться на достигнутом и продолжать победные традиции в составе родного клуба», — написали сине-бело-голубые.

Михаил Кержаков — уроженец Кингисеппа, воспитанник сине-бело-голубых. В 2004 году он присоединился к дублю «Зенита» и не раз привлекался к игре в основном составе.

Всего в «основе» петербургского клуба господин Кержаков провел 138 матчей. Вместе с «Зенитом» футболист стал семикратным чемпионом России, взял три Кубка и семь Суперкубков страны.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что футболист Зелимхан Бакаев покидает петербургский «Зенит».

Дарья Астанина