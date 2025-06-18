Скончалась звезда советского фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова

В Москве на 81-м году жизни скончалась народная артистка России Наталья Тенякова, вдова народного артиста РСФСР Сергея Юрского, сообщает пресс-служба МХТ имени Чехова 18 июня. О дате прощания сообщат дополнительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МХТ имени Чехова Фото: МХТ имени Чехова

Уроженка Ленинграда известна зрителям по роли бабы Шуры в знаменитом советском фильме «Любовь и голуби», а также по картинам «Зеленая карета» и «Старшая сестра».

В МХТ имени Чехова подчеркивают, что Наталья Максимовна была столпом труппы Художественного театра, человеком предельно честным и настоящим во всем.

Свою актерскую карьеру госпожа Тенякова начала в 1965 году, после окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кино. Артистка дебютировала на сцене Ленинградского театра имени Ленинского комсомола в спектакле «Трехгрошовая опера».

В 1967 году Тенякову пригласили в Большой драматический театр имени Максима Горького, где она сыграла Аглаю в спектакле «Идиот». Артистка делила сцену с Иннокентием Смоктуновским.

В МХТ имени Чехова актриса пришла в 1989 году, создав множество ярких образов. Она играла в спектаклях «Кабала святош», «Вишневый сад», «Лес», «Юбилей ювелира», «Офелия боится воды», «Говорит Москва».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге на 51-м году жизни скончался актер театра и кино Константин Шелестун, известный по ролям в сериалах «Бандитский Петербург» и «Убойная сила».

Андрей Маркелов