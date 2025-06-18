Президент России Владимир Путин прибыл в Петербург для участия в ПМЭФ-2025. В данный момент глава государства принимает участие в совещании по экономическим вопросам, передает пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам президента, важнейшая задача, которая сейчас стоит перед властями, — это повышение качества жизни людей, улучшение облика городов и поселков, развитие систем здравоохранения и образования, а также решение экологических вопросов.

«Очевидно, что для максимальной эффективности такой работы нужно постоянно оценивать ситуацию, отслеживать макроэкономические тенденции внутри страны, учитывать внешние вызовы, обстановку на мировых рынках»,— сказал Владимир Путин.

ПМЭФ будет проходить в Петербурге с 18 по 21 июня. Его главная тема: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». В 2025 году участие в форуме подтвердили представители 140 стран мира.

Дарья Астанина