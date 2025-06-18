Лев показывает когти

Израильские ВВС 18 июня, на шестой день операции «Народ как лев», обрушили на Иран новую волну атак. Иранская сторона несет потери: в Керманшахе из строя были выведены пять вертолетов — часть того немногого, что осталось от военной авиации Исламской Республики. Иранское командование перебрасывает потрепанные бомбардировками воинские части с западной в центральную часть страны. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, выступивший в среду с видеообращением к нации, заявил, что его народ никогда не сдастся и не согласится ни с навязанной войной, ни с навязанным миром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа израильской системы ПВО «Железный купол»

Фото: Amir Cohen / Reuters Работа израильской системы ПВО «Железный купол»

Фото: Amir Cohen / Reuters

Утром 18 июня ВВС ЦАХАЛа обрушили на Иран очередной шквал ударов, на этот раз — с целью окончательно подавить сопротивление в воздухе. На авиабазе в городе Керманшах, в западной части Ирана, было уничтожено как минимум пять вертолетов AH-1 («Кобра»), сообщили в пресс-службе израильской армии. «Эти вертолеты предназначались для уничтожения самолетов ВВС Израиля, действующих в воздушном пространстве Ирана»,— говорится в сообщении.

Вместе с тем ЦАХАЛ впервые с начала операции признал свои потери в боевой технике.

18 июня израильские военные проинформировали, что иранской ракетой класса «земля-воздух» был сбит израильский тактический беспилотник Hermes 900. Он рухнул на иранской территории, однако, как утверждают израильтяне, никакой угрозы с точки зрения утечки конфиденциальных данных нет.

«Теперь у нас полный и тотальный контроль в небе над Ираном,— написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.— У Ирана были хорошие разведывательные устройства в небе и прочее защитное оборудование. И его было много, но оно не идет ни в какое сравнение со "штуками", разработанными, придуманными и произведенными американцами. Никто не делает это лучше, чем старые добрые США».

Как сообщил вечером 17 июня официальный представитель ЦАХАЛа Эфи Дефрин, ожесточенные удары по иранским позициям привели к тому, что вооруженные силы Исламской Республики «были отброшены в центральный Иран». «Теперь они сосредоточили свои усилия на ведении ракетного огня из окрестностей Исфахана (центральная провинция.— “Ъ”)»,— пояснил представитель израильской армии.

В ЦАХАЛе утверждают, что военные могут достичь своих целей по демонтажу ядерной программы Ирана в течение одной или двух недель. Правда, не уточняется, насколько это будет зависеть от помощи США. Источники The Wall Street Journal считают, что американская поддержка понадобится Израилю, в частности, в пополнении боеприпасов для противоракетного комплекса «Хец», представляющего собой важную часть эшелонированной израильской системы ПВО.

Аятолла Али Хаменеи выступил 18 июня с редким обращением к нации, заявив, что никто не сможет навязать ей мир на условиях, противоречащих иранским интересам.

«Умные люди, которые знают Иран, иранскую нацию и ее историю, никогда не будут говорить с этой нацией языком угроз, потому что иранская нация не сдастся»,— подчеркнул верховный лидер.

Несмотря на то что израильские удары почти обрушили иранскую командную вертикаль, в живых остается значительная часть ближайшего окружения господина Хаменеи, сообщили агентству Reuters пять чиновников, знакомых с процессом принятия решений в Тегеране. В числе выживших — советники верховного лидера по политическим, экономическим и дипломатическим вопросам. По словам собеседников агентства, важную роль продолжает играть и Моджтаба — сын аятоллы Хаменеи, считающийся вероятным преемником на его место.

По подсчетам вашингтонской организации HRANA, которая занимается защитой прав человека в Иране, число погибших с начала израильской операции иранцев к утру среды приблизилось к 585. Из них 239 человека являются гражданскими лицами, отмечается в сообщении HRANA.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступивший в эфире вещающего из-за рубежа иранского спутникового канала Iran International, пояснил, что ЦАХАЛ продолжает рассылать иранцам уведомления об эвакуации. «Это необходимо для того, чтобы люди покинули зону конфликта,— отметил он.— В этом наша разница с террористическим режимом, который намеренно нападает на мирных жителей в демократическом государстве, таком как Израиль».

Однако, как отмечает в репортаже из Тегерана американский телеканал NBC, у большинства столичных жителей нет средств, чтобы покинуть город. «Иранская столица, где проживает 10 млн человек, производит жуткое впечатление постапокалиптического фильма, особенно на севере»,— отмечает NBC. По наблюдениям его репортера, несмотря на то что многие в Иране критикуют господина Хаменеи и его политику, не меньшую ненависть иранцы испытывают сейчас и к Биньямину Нетаньяху, начавшему войну. Так что призывы премьера к смене власти в Иране, ставшие с 13 июня регулярными, вряд ли возымеют успех, считает журналист.

Нил Кербелов