ABC: США могут начать военные действия против Ирана в течение 24-48 часов

В США считают, что за следующие 24-48 часов может быть принято решение о присоединении Вашингтона к военной операции Израиля. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники в администрации.

Как сообщили собеседники ABC News, за этот срок Вашингтон может решить, возможно ли урегулировать конфликт с Ираном дипломатическими методами, или президент США Дональд Трамп решит прибегнуть к военным действиям.

Как сообщили источники телеканала, США по-прежнему считают, что им удастся вернуть Тегеран за стол переговоров и вынудить подписать сделку, которая включает в себя полный отказ от обогащения урана.

Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров через посредничество Омана, чтобы урегулировать вопросы, связанные с ядерной программой Тегерана. Несмотря на несколько попыток заключить соглашение, консультации оказались под угрозой срыва из-за споров об обогащении урана. Шестой раунд переговоров, запланированный на 15 июня в Маскате, был отменён после атаки Израиля на Иран.