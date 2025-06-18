Ura.ru: в 16 регионах России наблюдаются сбои в работе мобильного интернета

На фоне участившихся атак беспилотников в нескольких российских регионах зафиксированы перебои в работе мобильной связи. Ura.ru опубликовало карту отключений мобильного интернета. Сейчас сбои наблюдаются в 16 регионах.

По данным издания, проблемы в работе мобильного интернета есть в Ленинградской, Псковской, Московской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тамбовской, Самарской, Челябинской, Тюменской и Магаданской областях, в Туве и Якутии, а также в Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях.

В общей сложности на сбои жаловались жители 30 регионов. Подключение к Wi-Fi при этом работает.

В начале мая мобильный интернет отключали в Москве и Подмосковье из-за подготовки к проведению парада на День Победы, прибытия иностранных делегаций и отражения атак БПЛА. В результате было сложно вызвать такси, оплатить парковку, принять доставку и перевести деньги. На этой неделе интернет ограничивали во Владимирской и Тюменской областях.