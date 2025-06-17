Во Владимирской области ограничили работу мобильного интернета из-за угрозы БПЛА

Правительство Владимирской области ввело временные ограничения на работу мобильного интернета. В пресс-службе пояснили, что мера связана с потенциальной угрозой ударов дронов.

Проводной интернет и сеть Wi-Fi продолжают работать без сбоев, напомнили в правительстве региона. Для разрешения «неотложных вопросов» местным жителям рекомендовали использовать эти каналы связи. Все ограничения будут оперативно сняты, когда «исчезнет угроза», заверили в пресс-службе.

При этом о сбитых беспилотниках в небе над Владимирской областью не сообщалось. Губернатор региона Александр Авдеев никак ситуацию не комментировал.