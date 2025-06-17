Власти Тюменской области прокомментировали проблемы с интернетом в регионе

На территории Тюменской области с 12 июня и до сих пор фиксируются проблемы с доступом к мобильному интернету. Как заявили в информационном центре областного правительства, введение этих ограничений не зависит от региональных властей и операторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Это сделано в целях безопасности граждан. Стационарный интернет и сети WI-FI работают в штатном режиме. Как только обстановка позволит, доступ к мобильному интернету будет восстановлен»,— сказано в сообщении.

Напомним, проблемы с интернетом на территории Урала начались в середине прошлой недели. В Тюмени доступ к сети был ограничен в течение пяти дней, в Екатеринбурге — шести. Жители пожаловались на невозможность вызвать такси и воспользоваться банкоматами, в Екатеринбурге зафиксировали также сложности с домашним интернетом. По данным Telegram-канала главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, проблемы с мобильным интернетом также наблюдали жители Кургана, Казани, Омска, Алтайского края, Ростова-на-Дону, Новгородской области. Причины ограничений связи не раскрываются.

Ирина Пичурина