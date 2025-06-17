Росстат готовят к платной кастомизации

Росстат сможет на возмездной основе собирать по запросу бизнеса информацию, которая не входит в рамки федерального плана статистических работ (ФПСР). Порядок предоставления службой таких данных разработало Минэкономики. Как пояснили “Ъ” в Росстате, подобные запросы поступают регулярно, для их удовлетворения федеральной службе требуются дополнительные ресурсы. Вместе с тем в Ассоциации больших данных подчеркивают, что в случае платы дата-сеты и доступ к ним должны соответствовать определенному уровню.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Минэкономики подготовило проект постановления правительства, регламентирующий правила платного предоставления компаниям и организациям статистических данных (основанных на обработке первичных статистических или административных), сбор которых не входит в ФПСР. Как пояснили “Ъ” в пресс-службе Росстата, ФПСР содержит около 1,8 тыс. работ, в рамках которых собираются и обрабатываются статданные для органов власти. При этом регулярно от бизнеса поступают запросы, которые не входят в имеющиеся показатели плана (это может быть, например, статистика в более узких, специфических разрезах, разовые исследования и т. п.). «Для их удовлетворения требуются дополнительные ресурсы. Именно поэтому в Стратегии развития государственной статистики и Росстата до 2030 года закреплена возможность их предоставления на платной основе»,— отметили в пресс-службе.

«Проект постановления разработан в рамках реализации стратегии развития»,— подтвердили “Ъ” в аппарате курирующего модернизацию Росстата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

При оценке стоимости работ будет учитываться их объем в сопоставлении с типовым запросом (включает предоставление до десяти показателей без текстовых и графических материалов в течение десяти рабочих дней).

Напомним, однако, что ключевой проблемой использования административных (то есть самостоятельно собираемых органами власти) данных в статистике является их несоответствие методикам, которые являются для Росстата системообразующими, но не применяются в сборе данных госорганами (см. “Ъ” от 29 ноября 2023 года), и вопрос приведения процессов сбора административных данных в соответствие статистическим требованиям пока находится в работе у главы аппарата Белого дома в рамках строительства ГИС «Цифровая аналитическая платформа» (ее поэтапное внедрение началось в 2023 году, на крейсерский режим она выйдет в 2027 году, см. “Ъ” от 23 апреля).

«У бизнеса есть интерес к таким данным, так как они являются базовыми для использования в работе аналитических и статистических отделов компаний. Например, предоставляется общая информация по регионам с социально-демографическими характеристиками, общей численностью и т. д.»,— рассказали “Ъ” в пресс-службе Ассоциации больших данных (объединяет «Сбер», «Яндекс», VK и др.). Там полагают, что в случае введения платного доступа к информации государство должно обеспечивать и определенный уровень сервиса (SLA, соглашение об уровне обслуживания), включая надежный и предсказуемый способ получения данных, удобные интерфейсы, качество, полноту и необходимые форматы данных.

Кроме того, проект предусматривает возможность взимания платы за предоставление на бумажном носителе общедоступных и бесплатных в электронном виде содержащихся на информационных ресурсах Росстата показателей официальной статистики, разрабатываемой в рамках федерального плана, говорит собеседник “Ъ” в аппарате Дмитрия Григоренко. В электронном виде они, как прежде, останутся бесплатны и общедоступны, добавляет он.

Венера Петрова