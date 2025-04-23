Встреча количества и качества

По мере цифровизации госуправления актуальность ускорения сбора и обработки достоверных данных для управленческих решений только растет, зафиксировала ежегодная коллегия Росстата с участием «экономического» вице-премьера Александра Новака и главы Минэкономики Максима Решетникова. Технологическим «движком» для трансформации госстатистики должна стать ГИС «Цифровая аналитическая платформа» — при этом в работу по погружению в нее и административных данных, пока не соответствующих методологическим требованиям статистиков, включился и цифровой блок Белого дома под контролем вице-премьера Дмитрия Григоренко. В правительстве рассчитывают научить систему обеспечивать необходимые требования к качеству и скорости предоставления данных без избыточной нагрузки на тех, с кого их собирают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр экономического развития Максим Решетников и заместитель председателя правительства — глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Министр экономического развития Максим Решетников и заместитель председателя правительства — глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Планы работы Росстата в 2025 году обсудили участники итоговой коллегии ведомства 22 апреля. По словам вице-премьера Александра Новака, перед ведомством стоит задача оперативно собирать и обрабатывать данные для принятия управленческих решений. Ускорению должно способствовать создание ГИС «Цифровая аналитическая платформа» (ЦАП, ее поэтапное внедрение началось в 2023 году, на крейсерский режим она выйдет в 2027 году). В ЦАП планируется погрузить все этапы статистического производства: планирование, сбор, обработку и распространение данных. «По сути, цифровая платформа становится технологическим движком для трансформации государственной статистики, единой точкой распространения качественных и оперативных данных»,— отметил господин Новак. О запросе на оперативность данных говорил и глава Минэкономики Максим Решетников. «Мы понимаем, что статистика стоит в конце достаточно сложной ведомственной системы подъема и обработки данных, но давайте вместе с нами ускорять все процессы и разницу в этих расчетах стараться системно сократить»,— призвал он.

Напомним, что в конце 2024 года правительство утвердило новую стратегию развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 года — она предусматривает актуализацию и расширение состава анализируемых показателей, а также создание единой методики данных и управления запросами — сейчас основной проблемой является разрозненность информации из различных источников (см. “Ъ” от 21 января). Росстат станет методологом данных и будет создавать систему управления запросами, эталонные справочники и единый реестр показателей. Как сообщил глава службы Сергей Галкин, разработанный Росстатом план мероприятий по реализации стратегии находится на подписании у Михаила Мишустина. Отдельное внимание ведомству предстоит уделить вовлечению в статистический учет больших и административных данных (к 2030 году планируется повысить долю показателей, формируемых с их использованием, почти в десять раз, до 50%). Как пояснили “Ъ” в Росстате, в настоящее время ведомство анализирует, насколько альтернативные данные сопоставимы с данными из традиционных первичных источников статистики, и работает над единым стандартом их качества, завершить процесс планируется уже в этом году.

Ключевой проблемой использования административных данных в статистике было их несоответствие методикам, которые являются для Росстата системообразующими, но не применяются в сборе данных госорганами (см. “Ъ” от 29 ноября 2023 года). Однако ради оперативности Белый дом готов пойти навстречу службе. «В рамках нацпроекта "Экономика данных" решается вопрос перевода процессов сбора данных на новые принципы с внедрением требований к качеству данных и их обработке согласно методологическим принципам Росстата. Предполагается снизить нагрузку на респондентов и повысить оперативность предоставления статистических данных госорганам и бизнесу для принятия оперативных управленческих решений, в том числе за счет использования качественных административных данных»,— рассказали “Ъ” в секретариате вице-премьера и главы аппарата Белого дома Дмитрия Григоренко, курирующего нацпроект. Эта задача также будет реализована благодаря ГИС ЦАП — на платформе должен быть реализован функционал оптимального планирования и координации работ по сбору и обработке данных, в том числе в целях снижения нагрузки на респондентов и исключения дублирования сбора данных, добавили там. «Сейчас реализуется этап пилота на ведомственных и статистических данных Минцифры»,— сказал собеседник “Ъ”.

Венера Петрова, Олег Сапожков