Аэропорт Домодедово работает штатно после решения передать его государству

Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме, выполняя все обязательства перед пассажирами и партнерами, сообщили «Ъ» в пресс-службе авиаузла в ответ на запрос прокомментировать решение арбитражного суда Подмосковья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства ООО «ДМЕ холдинг», которое управляет группой компаний аэропорта Домодедово — это 25 организаций, стоимостью более 1 трлн руб. Решение было приведено к немедленному исполнению.

«Все сервисы функционируют бесперебойно, рейсы осуществляются в соответствии с действующим расписанием, операционные процессы обеспечены в полном объеме»,— сообщила пресс-служба Домодедово.

В иске Генпрокуратуры утверждалось, что бенефициары ООО «ДМЕ холдинг» Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, имея иностранное гражданство, в нарушение закона распоряжались активами стратегического предприятия и выводили многомиллионную прибыль за границу.

Подробнее об иске Генпрокуратуры — в материале «Ъ» «Прокуроры высадились в Домодедово».