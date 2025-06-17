История аэропорта Домодедово

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства активы ООО «ДМЕ холдинг», управляющего группой операционных компаний аэропорта Домодедово. История аэропорта — в справке «Ъ».

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Аэропорт Домодедово строился с 1957 по 1963 год. 25 марта 1964 года выполнен первый пассажирский рейс. Официальное открытие состоялось 20 мая 1965 года.

В 1978 году на базе аэропорта учреждено Домодедовское производственное объединение гражданской авиации (ДПО ГА). В 1992 году аэропорт получил статус международного.

31 октября 1996 года правительство РФ приняло решение о приватизации аэропорта. На базе ДПО ГА были созданы три предприятия — ГУП «Администрация аэропорта Домодедово», которому досталось не подлежащее приватизации федеральное имущество (здания, ВПП, оборудование общей балансовой стоимостью 750 млн руб.), а также два ОАО — «Авиакомпания "Домодедовские авиалинии"» (закрыта в 2009-м) и «Аэросервис Домодедово», перешедшие под контроль созданной в 1997 году группы «Ист Лайн».

В 1998 году ГУП «Администрация аэропорта Домодедово» передало не подлежащее приватизации имущество в аренду ЗАО «Международный аэропорт Домодедово» (входит в «Ист Лайн») на 75 лет. Подробности сделки не раскрывались. Генеральным агентом аэропорта стало ЗАО «Ист Лайн Хэндлинг», 100% акций которого принадлежало компании FML Ltd (остров Мэн).

В мае 2005 года Росимущество заявило о незаконности приватизации Домодедово и подало иск о возврате в госсобственность аэровокзального комплекса. 18 января 2008 года арбитражный суд Московской области иск удовлетворил, но в сентябре того же года президиум Высшего арбитражного суда РФ оставил комплекс в собственности кипрской Hacienda Investments Ltd (также структура «Ист Лайн»).

В январе 2025 года по ходатайству Генпрокуратуры были наложены обеспечительные меры на все доли ООО «ДМЕ Холдинг», управляющего аэропортом. По версии надзора, бенефициары ООО Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, имея иностранные гражданства, в нарушение российского законодательства распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили многомиллионную прибыль за границу.

Аэропорт имеет две взлетно-посадочные полосы (ВПП) и может принимать воздушные суда всех типов. По данным Росавиации, в 2024 году пассажиропоток Домодедово упал на 21,6% — до 15,6 млн человек.