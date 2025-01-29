Прокуроры высадились в Домодедово

Как стало известно “Ъ”, в среду по ходатайству Генпрокуратуры были наложены обеспечительные меры на все доли ООО «ДМЕ Холдинг», управляющего одним из крупнейших аэропортов страны — Домодедово. По версии надзора, бенефициары ООО Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, имея иностранные гражданства, в нарушение российского законодательства распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили многомиллионную прибыль за границу. На этом основании Генпрокуратура требует передать акции «ДМЕ Холдинга» государству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У Дмитрия Каменщика наметился исход из Домодедово

Фото: Максим Стулов / «Ведомости» / PhotoXpress У Дмитрия Каменщика наметился исход из Домодедово

Фото: Максим Стулов / «Ведомости» / PhotoXpress

Арбитражный суд Московской области, удовлетворив ходатайство, поданное в рамках искового заявления Генпрокуратуры, арестовал 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг». Суд до решения по существу прокурорского иска запретил любые сделки с ними, обязав при этом предпринимателей обеспечить бесперебойную работу аэровокзального комплекса и других структур аэропорта.

Аэропорт Домодедово является одним из крупнейших авиаузлов Российской Федерации и Восточной Европы. Обеспечивает базирование авиакомпаний—членов международных авиационных альянсов — Star Alliance и ОneWorld. Регулярные пассажирские и грузовые перевозки выполняются 40 авиакомпаниями на более чем 100 направлениях, 9 из которых — уникальные. Ежегодный пассажиропоток превышает 20 млн человек.

По данным “Ъ”, обращению в арбитраж предшествовала проверка структур, работающих в Домодедово, которая заняла несколько месяцев. Среди прочего изучался порядок выделения земель, строительства объектов и сделки с активами.

Как говорится в иске, Генпрокуратурой установлено, что с 2002 по 2016 год компания «ДМЕ Лимитед», владеющая аэровокзальным комплексом «Домодедово», принадлежала гражданам острова Мэн: Джейн Элизабет Петерс (63,74 %) и Шону Фергюссону Кэйрнсу (36,26 %).

В октябре 2016 года 100% акций «ДМЕ Лимитед» были приобретены компанией Alamo Limited, зарегистрированной на Мальте. Ее владельцем с 23 марта 2016 года по 22 декабря 2017 года являлась трастовая компания Alamo (Trustee) CY Limited (Республика Кипр), бенефициаром которой выступал Дмитрий Каменщик. Однако владельцем Домодедово, по данным проверяющих, выступал не только он, но и Валерий Коган, получавший через господина Каменщика дивиденды от деятельности «ДМЕ Лимитед». В частности, с августа 2022 по май 2023 года его доход от управляющей компании составил более 274 млн руб.

При этом господа Каменщик и Коган, считает надзор, нарушали ФЗ №57 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Он запрещает иностранным резидентам, не имеющим специального разрешения правительства России, владеть стратегическими предприятиями. Дмитрий Каменщик тогда помимо российского имел гражданства Турции и ОАЭ, а Валерий Коган являлся подданным Израиля.

Как расследовали нарушения в Домодедово После теракта 24 января 2011 года в аэропорту Домодедово, в котором погибли 37 человек, президент Дмитрий Медведев заявил, что ответственность должны понести реальные собственники аэропорта, которые «спрятаны за структурой бенефициарных владений». 27 апреля 2011 года в отношении главы города Домодедово Леонида Ковалевского было возбуждено дело о превышении полномочий. По версии следствия, чиновник, ранее возглавлявший администрацию Домодедовского района, в 1998–2006 годах незаконно передал иностранной компании земельные участки, находящиеся в бессрочном пользовании у ГУП «Администрация аэропорта Домодедово». В мае Генпрокуратура отменила постановление о возбуждении дела. 28 апреля 2015 года против конечного бенефициара аэропорта Дмитрия Каменщика, а также бывшего директора аэропортового комплекса Вячеслава Некрасова, экс-главы российского представительства компании Airport Management Company Limited Светланы Тришиной и бывшего управляющего директора ЗАО «Домодедово Эрпорт Авиэйшн Секьюрити» Андрея Данилова было возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Дело было связано с терактом 2011 года. Все фигуранты после предъявления обвинения были помещены под домашний арест, а в июле 2016 года освобождены. Генпрокуратура утверждала, что состава преступления в действиях обвиняемых не было и четырежды направляла руководству СКР представления о прекращении дела. 23 сентября 2016 года ГСУ СКР прекратило уголовное преследование всех фигурантов. 26 октября 2020 года СКР возбудил дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность, повлекшая особо крупный ущерб) в отношении должностных лиц ФГУП «Администрация аэропорта Домодедово». По версии следствия, с декабря 2012 по декабрь 2019 года сотрудники предприятия не контролировали выполнение госконтракта по реконструкции взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов. Ущерб оценивался в 107,2 млн руб. Об итогах дела не сообщалось.

Под контролем иностранцев оказались ООО «Домодедово Авиэйшн Секьюрити», ООО «Домодедово Секьюрити», ООО «Домодедово Карго», ООО «Инжиниринг Техникал Мэйнтинанс», ООО «Домодедово Эрфилд», ООО «Домодедово Нон-Авиэйшн Сэйлз», ООО «Домодедово Эрпорт Хэндлинг», ООО «Девелопмент Энд Констрактшн Менеджмент», ООО «Домодедово Кэтеринг», ООО «Домодедово Фьюэл Сервисиз», ООО «Домодедово Интегрейшн», ООО «Домодедово Фьюэл Фасилитис», ООО «Домодедово Трейнинг», ООО «Домодедово Слот Аллокейшен», ООО «Домодедово Паркинг», ООО «Домодедово Эрпорт Хэлф Кэр», ООО «Домодедово Эссет Менеджмент», ООО «Домодедово Коммершл Сервисиз», ООО «Домодедово Пэссенджер Терминал», ООО «Домодедово Фьюэл Аэро», ООО «Домодедово Айти Сервиз», МКООО «Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед», МКООО «Асьенда Инвестментс Лимитед», МКООО «Верулия Инвестментс Лимитед» и ООО «Эрпорт Кэр Сервисиз».

Эти предприятия расположены на территории Московской и Калининградской областей и относятся к так называемым «обществам, имеющим стратегическое значение». Все они входят в ГК «Домодедово», которая оказывает полный спектр услуг по авиационной деятельности, обслуживанию авиакомпаний и пассажиров, а именно: управление аэродромной инфраструктурой и аэропортом, пассажирским терминалом, грузовым и топливозаправочным комплексами; сопровождение IT-инфраструктуры; авиационная безопасность; медицинский и учебный сервисы и др.

В декабре 2016 года ответчики, по версии надзора, «в целях блокирования деятельности органов государственного контроля Российской Федерации за своей противоправной деятельностью» решили перевести активы предприятий Домодедово в фонды, зарегистрированные в Нидерландах и на Мальте. В результате владельцами 90% (оцениваются в $274 млн) акций компании «ДМЕ Лимитед» стал DME Stichting Administratiekantoor (Амстердам), а еще десяти — Atlant Foundation из Валетты. Учредителем же фондов выступил господин Каменщик. Интересно, что членами совета директоров первого фонда являются граждане Голландии и Испании, с которыми по уставу он должен согласовывать свои решения.

В 2024 году господа Каменщик и Коган, по версии надзора, решили создать «ложную видимость отсутствия иностранного контроля над стратегическими предприятиями».

Для этого они обратились в ФАС России с ходатайствами о согласовании сделок по передаче стратегических предприятий под контроль ООО «ДМЕ Холдинг». Его учредителями являются господин Каменщик (1%) и АО «Аламо Холдинг» (99%, единственным акционером которого он и выступает).

Аэропорт Домодедово Аэропорт Домодедово строился с 1957 по 1963 год. 25 марта 1964 года выполнен первый пассажирский рейс. Официальное открытие состоялось 20 мая 1965 года. В 1978 году на базе аэропорта учреждено Домодедовское производственное объединение гражданской авиации (ДПО ГА). В 1992 году аэропорт получил статус международного. 31 октября 1996 года правительство РФ приняло решение о приватизации аэропорта. На базе ДПО ГА были созданы три предприятия — ГУП «Администрация аэропорта Домодедово», которому досталось не подлежащее приватизации федеральное имущество (здания, ВПП, оборудование общей балансовой стоимостью 750 млн руб.), а также два ОАО — «Авиакомпания "Домодедовские авиалинии"» (закрыта в 2009-м) и «Аэросервис Домодедово», перешедшие под контроль созданной в 1997 году группы «Ист Лайн». В 1998 году ГУП «Администрация аэропорта Домодедово» передало не подлежащее приватизации имущество в аренду ЗАО «Международный аэропорт Домодедово» (входит в «Ист Лайн») на 75 лет. Подробности сделки не раскрывались. Генеральным агентом аэропорта стало ЗАО «Ист Лайн Хэндлинг», 100% акций которого принадлежало компании FML Ltd (остров Мэн). В мае 2005 года Росимущество заявило о незаконности приватизации Домодедово и подало иск о возврате в госсобственность аэровокзального комплекса. 18 января 2008 года арбитражный суд Московской области иск удовлетворил, но в сентябре того же года президиум Высшего арбитражного суда РФ оставил комплекс в собственности кипрской Hacienda Investments Ltd (также структура «Ист Лайн»). Аэропорт имеет две взлетно-посадочные полосы (ВПП) и может принимать воздушные суда всех типов. По данным Росавиации, за десять месяцев 2024 года пассажиропоток Домодедово составил 13,3 млн человек, доля аэропорта в общем пассажиропотоке Московского авиаузла — около 20%.

Ответчики не раскрыли перед ФАС России реальную структуру владения холдингом, скрыв статус господина Когана как контролирующего компании «Домодедово» лица и сведения о его израильском гражданстве. Антимонопольному органу также не были представлены сведения об установлении над холдингом контроля кредитора в лице DME Airport Designated Activity Company (Республика Ирландия). Им были приобретены еврооблигации «Домодедово-2028-евро» на сумму более $450 млн со сроком погашения до февраля 2028 года.

В результате «введенные в заблуждение» правительственная комиссия и ФАС России согласовали господам Каменщику и Когану сделки по переходу прав на российские стратегические общества к ООО «ДМЕ Холдинг», которые были совершены осенью 2024 года. По версии надзора, ООО по-прежнему фактически находится под иностранным контролем. Генпрокуратура требует признать все эти сделки ничтожными, а акции «ДМЕ Холдинга» передать государству.

Между тем не исключено, что бенефициарам Домодедово грозит не только арбитражное, но и уголовное разбирательство.

Так, по данным надзора, под видом дивидендов от деятельности «ДМЕ Лимитед» в 2022–2023 годах бенефициарами «на личные нужды» было выведено более 600 млн руб. А с января 2021 по ноябрь 2023 года перечислено более 30 млрд руб. юридическим лицам, выступившим гарантами по еврооблигациям. Прокуратура не исключает, что речь идет не только о деньгах холдинга «Домодедово», но и о бюджетных, которые выделялись на развитие важнейшего для страны предприятия.

Шереметьево вызывают в суд Арбитражный суд Московской области принял к производству заявление Минтранса о приостановке до 31 декабря 2025 года корпоративных прав TPS Avia Holding Inc и Sandy Investments Ltd в «экономически значимой организации» в отношении «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» — владельца ООО «Шереметьево Холдинг». Это следует из картотеки арбитражных дел. Третьими лицами выступают МКООО «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» и управление ФНС России по Калининградской области, где с марта 2023 года зарегистрировано «ТПС Авиа Холдинг ЛТД». «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» стало учредителем «Шереметьево Холдинг» в марте 2023 года, прежним владельцем была кипрская TPS Avia Holding. Как писали СМИ, кипрской структуре более 60% принадлежало трасту председателя совета директоров аэропорта Александру Пономаренко и Александра Скоробогатько, еще почти 35% — у Аркадия Ротенберга. «Шереметьево холдинг» — контролирующий акционер АО «Международный аэропорт Шереметьево» — на 2021 год владела 66,1% акций аэропорта. Около 30% принадлежало Росимуществу. В 2023 году «Шереметьево» обслужил 36,6 млн пассажиров, в 2024 году показатель вырос на 20% год к году, сообщал «Интерфакс». “Ъ” обратился за комментариями в Шереметьево и Минтранс, где оперативно не ответили. Близкий к Минтрансу собеседник “Ъ” предполагает, что в данном разбирательстве речь может идти о формальном соблюдении процедур расторжения прав иностранных юридических лиц на актив «и/или возможном несогласии отдельных иностранных организаций с процедурами редомициляции». Айгуль Абдуллина

В пресс-службе Домодедово “Ъ” сообщили, что на предприятии «строго соблюдаются все требования российского законодательства», пообещав дать подробные комментарии по результатам изучения прокурорского иска.

В свою очередь, источник, близкий к бенефициарам Домодедово, сообщил “Ъ”, что господин Каменщик получал документы (паспорта и виды на жительство) зарубежных стран «вынужденно», для осуществления бизнес-деятельности за рубежом. Более того, он давно отказался от иностранного подданства, поставив об этом в известность контролирующие органы, отмечает собеседник “Ъ”. По его же словам, у господина Когана вообще не было иностранного гражданства.

При этом опрошенные “Ъ” юристы, пожелавшие сохранить анонимность, полагают, что ответчикам будет чрезвычайно сложно сохранить контроль над активами, учитывая судебную практику по похожим делам. Это мнение разделяют и представители авиаотрасли, отмечая, что Домодедово всегда отличалось повышенной «самостоятельностью» и «недоговороспособностью» в отношениях с регуляторами и другими госорганами. При этом они отмечают, что сейчас преждевременно делать какие-либо прогнозы о судьбе «домодедовских активов». Теоретически проявить интерес к ним может кто-либо из региональных игроков аэропортовой отрасли, например, «Новапорт», «Аэропорты Регионов» и «Аэродинамика», считает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Николай Сергеев, Мария Локотецкая, Айгуль Абдуллина