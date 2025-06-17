Мантуров: РФ нарастит ежегодный выпуск самолетов Ту-214 до 20 штук за пару лет

Россия намерена к 2027–2028 годам начать производить не менее 20 самолетов Ту-214 ежегодно, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Планируется выпускать Ту-214 в грузовых версиях.

«Государственная авиация не ставит задачу перехода на двухчленный экипаж,— сказал господин Мантуров в интервью РБК-ТВ (цитата по «Интерфаксу»).— Но думаю, что мы все равно придем к тому, что мы в инициативном порядке будем делать двухчленный экипаж».

Ту-214 — среднемагистральный пассажирский самолет. Вмещает до 210 пассажиров, максимальная дальность полета — 6,5 тыс. км. Выпускается Казанским авиационным заводом им. С. П. Горбунова (КАЗ; филиал ПАО «Туполев») с 1996 года.

В нынешнем году завод заключил контракты на производство 23 самолетов Ту-214. «Ведомости» сообщали, что из-за дефицита инженерных кадров КАЗ не сможет выполнить план на 2025 год по производству этих воздушных судов. По состоянию на март на заводе было лишь два самолета этой модели. На модернизацию самолетных узлов связи Ту-214 планируется направить 400 млн руб.