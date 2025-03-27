Из-за дефицита инженерных кадров Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова (КАЗ) не сможет выполнить план по производству самолетов Ту-214 за 2025 год. Об этом сообщают «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казанский авиазавод не сможет выполнить план по самолетам Ту-214 за 2025 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Казанский авиазавод не сможет выполнить план по самолетам Ту-214 за 2025 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По данным издания, сейчас на заводе два самолета этой модели: один находится на досборке с 2024 года, а второй является восстановленным воздушным судном.

Новые сроки и объемы поставок будут обсуждаться после окончания модернизации завода в Казани, запланированной на 2026–2027 годы.

По программе развития гражданской авиаотрасли, которая была принята летом 2022 года, до конца 2023-го Казанскому авиазаводу необходимо было поставить три самолета Ту-214.

В мае 2024 года правительство России скорректировало сроки поставок Ту-214. Согласно документу, было запланировано поставить одно воздушное судно вместо семи, а в 2025-м — четыре вместо десяти.

Дарья Сайфиева