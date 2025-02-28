Птушки расправили крылья

Казанский авиационный завод заключил контракты на производство 23 самолетов Ту-214. Завод готовит к выпуску два самолета Ту-214 в 2025 году. Сроки готовности остальных пока неизвестны. Эксперты считают, что новое руководство завода способно наладить производство, а авиакомпании, которые уже заказали Ту-214 вряд ли будет от него отказываться в случае снятия внешних ограничений на приобретение авиатехники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казанский авиазавод законтрактовал производство 23 самолетов Ту-214

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Казанский авиазавод законтрактовал производство 23 самолетов Ту-214

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Казанский авиационный завод подписал контракты на поставку 23 пассажирских самолетов. Об этом стало известно в ходе итоговой коллегии Минпромторга Татарстана. Кроме того, на модернизацию производственных мощностей будет выделено более 90 млрд руб. В презентации не уточнялось с кем завод подписал контракты. В пресс-службе Минпромторга Татарстана и Объединенной авиастроительной корпорации на момент публикации «Ъ Волга-Урал» на этот вопрос не ответили.

Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев» — одно из крупнейших предприятие авиастроительного комплекса в Российской Федерации. Завод действует с 1927 года. С 2009 года входит в состав «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК).

В августе 2023 года глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что объем производства самолетов Ту-214 к 2025 году составит 10 машин в год. В декабре 2023 года министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко заявил о планах Казанского авиазавода выпускать по 20 пассажирских самолетов Ту-214 ежегодно. Тогда же стало известно, что Казанский авиационный завод сможет собрать и передать заказчику только один из трех запланированных самолетов.

В мае 2024 года правительство России скорректировало сроки поставок Ту-214. Согласно документу, 2024 году было запланировано поставить одно воздушное судно вместо семи, в 2025-м — четыре вместо десяти. В 2026 планируется — семь, 2027 — 17, а с 2028 года завод должен выйти на темп строительства 28 самолетов Ту-214 ежегодно. Кроме того, планировалось, что единственный Ту-214 поставят в сентябре 2024 года, однако новые машины этого типа в коммерческую эксплуатацию не поступали.

Кроме того, в июне 2024 года появилась информация о том, что компания «Аэрофлот» из-за сдвига сроков намерена отказаться от приобретения казанских Ту-214 в пользу МС-21. Уже в сентябре 2024 года было объявлено о подписании меморандума о взаимном сотрудничестве между Объединенной авиастроительной корпорацией и «Авиакомпанией „Сибирь“» (S7). Документ предусматривал поставку 100 пассажирских самолетов Ту-214 для авиакомпании.

В январе этого года министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко сообщил, что КАЗ готовит к выпуску два самолета Ту-214 в 2025 году. В феврале министр промышленности и торговли России Антон Алиханов на форуме NAIS заявил, что Казанский авиационный завод планирует поставить первые самолеты Ту-214 в 2025 году. Согласно комплексной программе развития, в этом году первый самолет планируют поставить в июне, а также по одному самолету в июле, ноябре и декабре. На момент публикации цифры не корректировались.

По данным «Ростеха» (в состав которого входит ОАК), в производственной программе Казанского авиационного завода на 2024 год числились два самолета Ту-214: один новый, а второй — находящийся на этапе восстановления летной годности.

«Очень сильно разнятся данные, получаемые от цехов и КБ, поэтому степень готовности самолетов не та, заделы не те, и на основании этих неправильных данных давались слишком радужные обещания. При анализе оказалось, что ситуация совершенно иная. Если в декабре считалось, что в этом году мы легко сделаем четыре машины Ту-214, то, когда разобрались по трудоемкости, оказалось, что самолеты находятся только в самом начале производственного цикла. А цикл — это минимум два года», — приводит цитату управляющего директора АО «Туполева» Константина Тимофеева издание «БИЗНЕС Online».

При этом в авиации Татарстана не прекращается череда кадровых перестановок. В ноябре 2024 года на КАЗ произошли кадровые изменения: новым директором Казанского авиационного завода стал Зуфар Миргалимов. Прошлый руководитель Николай Савицких покинул пост, который занимал с 2013 года. Ранее Зуфар Миргалимов работал директором по производству и первым заместителем директора КАЗ с 2008 по 2022 год. До нового назначения господин Миргалимов был управляющим директором Луховицкого авиационного завода им. П.А. Воронина.

Аналогичные изменения затронули и руководство головной компании. В ноябре 2024 года свой пост покинул управляющий директор «Туполева» Константин Тимофеев. Его место занял заместитель генерального директора ОАК по государственному оборонному заказу и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев, который уже возглавлял предприятие с 2009 по 2013 год.

Советник премьер-министра Татарстана по авиастроительному комплексу Назир Киреев подчеркнул, что для выпуска самолета при наличии всех необходимых комплектующих и по существующей технологии требуется от 16 до 18 месяцев. Если же комплектующие отсутствуют, то сроки производства соответственно увеличиваются.

«Прежнее руководство не придерживалось принципа создания производственных заделов. Причем речь идет не только о собственных компонентах, но и о закупаемых изделиях, без которых выпуск самолета невозможен. В итоге планы формировались без учета реальных возможностей завода. Сейчас этот процесс контролируется иначе: в руководство пришли специалисты, которые хорошо понимают технологию производства и знают все его тонкости», — отметил Назир Киреев.

Господин Киреев считает, что законтрактованные 23 самолета Ту-214 будут изготовлены, хотя о сроках точно пока говорить нельзя.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов подчеркивает, что самолет уже давно эксплуатируется как в России, так и за ее пределами, что делает его реальной альтернативой иностранной авиационной технике. «Ту-214 создан несколько десятилетий назад и уже производится. Его эксплуатируют авиакомпании, он перевозит людей и грузы. Важно, что производство данного самолета функционирует — выпускаются комплектующие, ведется подготовка кадров для эксплуатации и обслуживания. Ту-214 могут принимать многие аэродромы России и других стран».

Эксперт также акцентирует внимание на том, что в условиях санкционных ограничений самолет обладает значительным преимуществом — это полная локализация производства. «Данный самолет состоит из отечественных комплектующих, так что нет необходимости в импортозамещении отдельных элементов для него. На нем установлен двигатель ПС-90А, который является проверенным и надежным».

Господин Баранов считает, что несмотря на возможные снятие внешних ограничений Ту-214 останется востребованным у российских авиакомпаний. «Авиакомпании уже заказали Ту-214 и вряд ли будет от него отказываться в случае снятия внешних ограничений, в противном случае им грозят значительные судебные иски. Даже если внешние ограничения будут отменены, когда возобновятся поставки в РФ иностранной авиатехники и возобновятся ли вообще, неизвестно, а летать авиакомпаниям необходимо, так что они будут эксплуатировать отечественные самолеты, в том числе Ту-214», — заключил эксперт.

Анар Зейналов