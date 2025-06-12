На модернизацию самолетных узлов связи Ту-214, которые производят на Казанском авиационном заводе, направят 400 млн руб. Информация об этом появилась в законопроекте, вносящем изменения в ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», его приняли в третьем чтении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На модернизацию Ту-214 выделят 400 млн рублей

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ На модернизацию Ту-214 выделят 400 млн рублей

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Согласно тексту закона, еще 2,2 млрд руб планируют выделить на научно-исследовательские и конструкторские работы, которые позволят улучшить характеристики и оптимизировать вес самолета МС-21-310.

Финансирование на эти цели в 2025 году может направить «Объединенная авиастроительная корпорация» из неиспользованных средств взноса в уставный капитал.

Ранее Казанский авиационный завод заключил контракты на производство 23 самолетов Ту-214.

Диана Соловьёва