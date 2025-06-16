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Коммерсантъ FM
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Он календарь перевернет

Футбольный профсоюз разработал принципы защиты здоровья игроков

Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro) опубликовала список из 12 пунктов, которые, на ее взгляд, должны в обязательном порядке применяться в футболе для защиты здоровья игроков. Он является продолжением давней борьбы этой структуры с Международной федерацией футбола (FIFA) за смягчение растущей нагрузки на футболистов из-за уплотнения международного календаря, вылившейся в жалобу, поданную профсоюзом в прошлом году в Еврокомиссию. Часть из обнародованных FIFPro требований — например, о каникулах продолжительностью в месяц — довольно сложно соблюсти в рамках нынешнего календаря, только что дополненного марафонским клубным чемпионатом мира.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Международная ассоциация профессиональных футболистов обнародовала список принципов «защиты игроков». По сути, речь идет о ряде требований к футбольным властям, которые, по мнению FIFPro, должны соблюдаться на любом уровне, как внутреннем, так и международном, для гарантий охраны здоровья и тонуса футболистов. Список был выработан командой экспертов из 70 человек — работающих в футболе достаточно длительное время (как правило, более десяти лет) медиков и специалистов по функциональной подготовке. Чтобы определенный пункт появился в нем, требовалась его поддержка со стороны по меньшей мере 75% экспертов.

Наиболее заметные среди них связаны с межсезоньем.

  • FIFPro настаивает на том, чтобы каждому футболисту в его рамках (в большинстве ведущих лиг — летом) был гарантирован четырехнедельный отпуск. Причем половина должна представлять собой так называемый блэкаут: так профсоюз называет период «без какого-либо контакта с клубом или национальной командой».
  • За отпуском должен последовать по крайней мере такой же по продолжительности период без участия в официальных матчах — для тренировок и набора формы.

Некоторые ограничения касаются уже собственно сезона.

  • FIFPro настаивает на том, чтобы у футболистов был один гарантированный выходной (без игр и тренировочных занятий) день в неделю и чтобы перерыв между встречами составлял минимум два дня.
  • Кроме того, есть пункты об обязательной неделе каникул посреди сезона, тщательном контроле за состоянием игроков и необходимости учитывать при составлении календаря количество перелетов, переездов и даже вероятность джетлага.
  • Также FIFPro настаивает на введении «особых стандартов» для юных (до 18 лет), а возможно, и молодых (до 21 года) спортсменов.

Появление списка — это продолжение давнего конфликта профсоюза и Международной федерации футбола. С середины прошлого десятилетия FIFPro постоянно указывает на увеличивающуюся нагрузку на игроков из-за уплотнения международного календаря. Организация неоднократно, ссылаясь на экспертов, заявляла, что дефицит времени на отдых и восстановление повышает уровень травматизма и снижает продуктивность футболистов.

Конфликт достиг апогея в октябре прошлого года, когда FIFPro при поддержке European Leagues (EL), структуры, объединяющей около 30 национальных чемпионатов, включая ведущие, в том числе чемпионаты «большой пятерки» — английский, испанский, итальянский, немецкий и французский, подала жалобу в Еврокомиссию, в которой потребовала оценить действия FIFA по реформированию календаря. Истцы утверждают, что «уплотнение» может нарушать некоторые законы Евросоюза, например, как раз из-за того, что футболисты не смогут получить положенный им период для отдыха. Заявители отмечали, что сверхжесткий календарь угрожает как ментальному, так и физическому здоровью футболистов.

FIFPro обновила рейтинг загруженности футболистов

FIFPro обосновывала призыв прекратить бесконтрольное расширение международного календаря не только собственным мониторингом загруженности футболистов, но и финансовыми данными. В профсоюзе обратили внимание на заявление британского страхового брокера Howden Insurance, выпустившего отчет, оценивающий травматизм в лучших лигах мира сквозь призму денег. В Howden отметили, что футбольные клубы, представляющие пять сильнейших чемпионатов Европы, в предыдущем сезоне потеряли €732 млн из-за травм своих игроков.

Список FIFPro, похожий на ультиматум, кажется, не случайно появился именно в середине июня. Его публикация практически совпала с открытием в США пережившего радикальную реформу и выросшего до гигантских масштабов клубного чемпионата мира. Он занял слот, который в нечетные годы позволял футбольным звездам, в четные обычно играющим летом на топовых турнирах для сборных, получить полноценный отпуск. Сейчас для некоторых их них — тех, кто далеко продвинется в play-off американского первенства,— он будет усечен до предела. Новый турнир FIFA завершается 13 июля, а чемпионаты «большой пятерки» стартуют в середине августа.

Алексей Доспехов

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