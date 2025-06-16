Фарс-мажор

Самый первый тур стартовавшего в США радикально переформатированного Международной федерацией футбола (FIFA) клубного чемпионата мира подчеркнул одну его то ли забавную, то ли печальную особенность — колоссальную разницу в уровне между некоторыми его участниками. Она нашла вполне материальное выражение в счете матча между европейским грандом «Баварией» и новозеландским «Окленд-Сити», пропустившим от мюнхенцев десять безответных мячей. В мировых первенствах «традиционных», для сборных, так крупно не проигрывала ни одна команда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форвард «Баварии» Кингсли Коман (в красной форме) забивает первый мяч в ворота «Окленда»

Фото: Jeff Dean / AP Форвард «Баварии» Кингсли Коман (в красной форме) забивает первый мяч в ворота «Окленда»

Фото: Jeff Dean / AP

Матч в городе Цинциннати, которым открылся турнир в группе C клубного чемпионата мира, вписал его в футбольную историю, пусть непонятно, с какой пометкой. Медиаресурсы, освещающие соревнование — американские, британские, испанские, французские, итальянские, немецкие,— рассказывали о нем, смешивая разные, иногда прямо противоположные эмоции. Спектр был широким — от умиления до раздражения, настаивающего на определении «фарс», с обязательным указанием на статистику, которая и вправду выглядела фантасмагорической: у «Баварии» — 31 удар по воротам в общей сложности, 17 — в створ, у «Окленд-Сити» — один-единственный, который на самом деле был скорее похож на пас голкиперу Мануэлю Нойеру от Ангуса Килколли: мягкий, прямо в руки. Угрозы в нем не таилось никакой. А еще обязательно нужно было добавить, что оклендцам в действительности повезло: разгром мог получиться еще более впечатляющим, если бы мюнхенцы вдруг отказались от «разминочного» режима и включились на полную. Но они играли с ленцой.

Однако и так произошло нечто, тянущее на рекорд, который можно было бы поместить в Книге Гиннесса рядышком с матчем 2002 года между двумя мадагаскарскими командами — «Адема» и «Стад Олимпик л’Эмирн». Именно в нем была одержана самая крупная футбольная победа из тех, что зафиксированы с соблюдением всех необходимых условий.

До мадагаскарских 149:0, как и до множества других разгромов, которые видел футбол, американской встрече, конечно, далеко. Но так ведь ее формальный статус настаивает на особых мерках, на особой категории.

В США проходит премьерный показ турнира, который Международная федерация футбола и лично ее президент Джанни Инфантино позиционируют чуть ли не как свой ключевой прорыв. До сих пор клубный чемпионат мира был компактным и необременительным состязанием: в нем в течение нескольких дней перед Новым годом играли друг с другом семь клубов. FIFA превратила его в настоящего монстра: 32 участника, разбитых на первом этапе на восемь квартетов, призовой фонд (обеспеченный прежде всего саудовскими инвесторами) в $1 млрд, из которых $125 млн полагаются победителю, гигантская — в месяц — продолжительность. Все почти как у чемпионатов мира для сборных. И тезисы, использовавшиеся при продвижении турнира, почти такие же: шикарный праздник, умопомрачительный фестиваль талантов со всего света. Топовое состязание без оговорок.

Только вот на тех топовых состязаниях, что знал футбол до его появления, ничего подобного не случалось. Вернее, случалось, но не в финальных стадиях, а в квалификационных соревнованиях, в которых выступают футбольные «карлики». Не исключение даже мировые первенства для национальных команд, всегда отличавшиеся от тех же европейских разношерстностью, пестротой. В списке пробившихся на них обязательно найдется пара сборных, которым хочется приклеить ярлык «экзотические», имея в виду и невысокий потолок. Но, как ни странно, за без малого век, что они устраиваются, было сыграно лишь 19 матчей, закончившихся с разницей крупнее чем пять голов. И то львиная их доля — из прошлого века, когда футбольная «поляризация» на уровне стран была куда заметнее, чем сейчас.

Но и тогда до разницы в десять голов никому дотянуть не удалось. Пределом так и остаются девять. 9:0 — это счет матчей венгров с южнокорейцами в 1954 году и югославов с заирцами в 1974-м. Та же венгерская команда в 1982 году забила сальвадорцам десять голов, но все же, в отличие от «Баварии», и сама от них мяч пропустила. В последние же десятилетия даже менее жестокие избиения превратились в явление штучное (см. справку). Каждое надолго застревает в памяти как некая футбольная аномалия, рожденная в том числе для кого-то счастливым, а для кого-то несчастливым стечением обстоятельств.

Фишка матча «Баварии» с «Окленд-Сити» в том, что роль обстоятельств в этом унижении никому не известного новозеландского клуба европейским грандом ничтожна, а к чему-то в этом духе футбольное сообщество было готово.

Специфика переформатированного клубного чемпионата мира — в колоссальном, видимо, беспрецедентном расслоении его участников на ниши, обусловленном регламентом и принципами квалификации.

Очевидно, что «поляризация» современного футбола заключается в растущем разрыве в возможностях не столько между странами, сколько между ведущими, то есть европейскими, лигами и всеми остальными, живущими по большей части продажей им лучших игроков. Но FIFA захотелось на своем новом чемпионате мира максимального географического разнообразия, чтобы были по максимуму представлены все континенты и регионы, невзирая на их реальную силу, и чтобы отбор производился на основе официальных соревнований. В итоге Европе досталось лишь 12 слотов. Значительная часть остальных ушли клубам, возможности которых на фоне европейских чрезвычайно скромны.

А про «Окленд-Сити» даже этого не скажешь — выйдет слишком лестно. Он очутился на первенстве как клуб, доминирующий в Лиге чемпионов Океании. В этом году, чтобы выиграть ее, ему потребовалось одолеть в финале соперника из Папуа — Новой Гвинеи. При этом «Окленд-Сити» даже не сильнейший в своем городе. Но другой «Окленд» выступает в чемпионате Австралии, а Австралия еще в нулевые сбежала в азиатскую зону. Его игроки — любители: учителя, страховые агенты, парикмахеры, студенты. И чтобы отправиться в США, им пришлось отпрашиваться с работы, а ряд футболистов не отпустили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

И корреляция важнейших показателей, характеризующих его статус, его место на футбольной карте, со счетом игры в Цинциннати идеальная. BBC с удовольствием приводила все эти занятные цифры, хотя с лихвой хватит оценки стоимости клубной заявки по версии Transfermarkt: у «Окленд-Сити» — €4,58 млн (и это с учетом бедолаг, которых не отпустил работодатель), у «Баварии» — €951,5 млн. И она, кстати, далека от верхушки рейтинга самых дорогих клубов турнира, на которой «Реал» с «Манчестер Сити». У тех цена заявки зашкаливает за €1,3 млрд. Дистанция между «бумажными» фаворитами и аутсайдерами на чемпионатах мира для сборных гораздо короче.

В общем, сказка о Золушке, но — черная, такая, в которой волшебная палочка, как ее ни верти, не поможет сделать из тыквы сверкающую карету.

А тем, кто поверил словам функционеров FIFA о фестивале талантов и интриге, можно утешать себя разве что тем, что заявки клубов из следующей за оклендской ниши — африканских «Мамелоди Сандаунс», «Эсперанса», «Видада», корейского «Ульсана» — все же в разы дороже, а в клубном рейтинге федерации они располагаются внутри не шестой, как новозеландская команда, а первой тысячи. По идее, эти 10:0 и на таком странном турнире должны оказаться аномалией.

Алексей Доспехов, Афсати Джусойти