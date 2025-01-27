Футболистов уличили в переигрывании

Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro) обновила рейтинг загруженности футболистов. В версии за 2024 календарный год лидером оказался форвард сборной Нидерландов и «Ливерпуля» Коди Гакпо. За год он провел 71 матч за клуб и национальную команду. Следом за ним идет еще ряд футболистов, столкнувшихся с нагрузкой, превышающей шесть десятков игр за год. Согласно прогнозу профсоюза, в 2025 году, в котором, помимо традиционных турниров, состоится еще и обновленный клубный чемпионат мира с участием сразу 32 команд, нагрузка на топовых футболистов может превзойти разумные пределы. Для FIFPro новые данные являются важным аргументом в противостоянии с Международной федерацией футбола (FIFA). На нее профсоюз еще в прошлом году пожаловался в Еврокомиссию, обвинив в создании угрозы здоровью работников из-за постоянного уплотнения календаря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самым загруженным футболистом мира в 2024 году стал форвард сборной Нидерландов и «Ливерпуля» Коди Гакпо, который провел 71 матч

Фото: Peter Byrne / PA Images / Getty Images Самым загруженным футболистом мира в 2024 году стал форвард сборной Нидерландов и «Ливерпуля» Коди Гакпо, который провел 71 матч

Фото: Peter Byrne / PA Images / Getty Images

Самым загруженным футболистом мира в 2024 году (речь именно о календарном годе) стал форвард сборной Нидерландов и «Ливерпуля» Коди Гакпо. Голландца сложно причислить к рангу суперзвезд, но, судя по всему, степень его полезности зашкаливает. Иначе зачем бы тренеры как сборной Голландии, так и «Ливерпуля» так часто выпускали его на поле. Как подсчитал FIFPro, у которого имеется собственная система мониторинга загруженности футболистов, Гакпо за 2024 год принял участие в 71 матче (это лишь на один матч меньше рекорда лидера рейтинга FIFPro игрока «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша). Иными словами, он выходил на поле в среднем каждые пять дней. На самом деле, учитывая межсезонье, перерывы между играми бывали и короче, зачастую всего три дня.

Согласно методике FIFPro, игры, между которыми прошло всего пять дней, попадают в категорию матчей, проведенных «подряд». Профсоюз исходит из того, что игроку нужно не менее пяти суток, чтобы восстановиться после встречи.

Всего в одном шаге от результата голландца находятся еще два топовых игрока — аргентинец Хулиан Альварес («Атлетико») и француз Жюль Кунде («Барселона») провели за свои команды в 2024 году по 70 матчей. Помимо них имеется солидный список футболистов, сыгравших за сезон более 60 матчей.

По мнению руководства профсоюза, международный футбольный календарь уже давно вышел из-под контроля. В FIFPro напомнили о том, что в 2025 году клубный чемпионат мира пройдет в новом формате. Вместо проводившегося ранее скоротечного турнира для восьми клубов по инициативе FIFA будет проходить новый — с участием 32 команд продолжительностью один месяц (чемпионат состоится в США летом этого года). Как следствие, нагрузка на игроков снова увеличится. Скажем, футболист сборной, вышедшей в финал клубного чемпионата мира, сыграет семь дополнительных встреч. При этом первенство завершится в середине июля. А многие европейские чемпионаты стартуют уже в августе.

FIFPro не просто так акцентирует внимание на количестве матчей, которые топовые игроки проводят за сезон. У профсоюза давний конфликт с FIFA, вызванный разногласиями относительно допустимой загруженности игроков. В октябре прошлого года FIFPro при поддержке организации European Leagues (EL), объединяющей около 30 континентальных чемпионатов, включая ведущие, в том числе чемпионаты «большой пятерки» — английский, испанский, итальянский, немецкий и французский, подал жалобу в Еврокомиссию, в которой потребовал оценить действия FIFA по реформированию календаря. FIFPro и EL считают их незаконными. Они ставят под сомнение в принципе право федерации в одностороннем порядке формировать его, а также утверждают, что «уплотнение» может нарушать некоторые законы Евросоюза, например, из-за того что футболисты не смогут получить гарантированный им период для отдыха.

Кроме того, заявители указывали, что сверхжесткий календарь угрожает как ментальному, так и физическому здоровью футболистов.

FIFPro обосновывает свои требования прекратить бесконтрольное расширение международного календаря не только собственным мониторингом загруженности футболистов, но и финансовыми данными. Осенью прошлого года в профсоюзе обратили внимание на заявление британского страхового брокера Howden Insurance, выпустившего отчет, оценивающий травматизм в лучших лигах мира сквозь призму денег. В Howden отметили, что футбольные клубы, представляющие пять вышеозначенных сильнейших лиг Европы, в сезоне-2023/24 потеряли €732 млн из-за травм своих футболистов. В отчете Howden также указывалось, что суммарное количество времени, пропущенного травмированными игроками топовых лиг в сезоне-2023/24, составило 90 547 «футболо-дней». Это рекорд, превышающий прежний результат почти на 5%.

Александр Петров