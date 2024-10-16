Ушли на футбольничный

Клубы, представляющие страны «большой футбольной пятерки» в сезоне-2023/24, «потеряли» из-за травм футболистов рекордные €732 млн. Это следует из подсчетов британского страхового брокера Howden Insurance, выпустившего уже четвертый отчет, оценивающий травматизм в лучших лигах мира сквозь призму денег. В Howden отметили, что последние показатели «потерь» на 5% превысили те, что были отмечены сезоном ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manu Fernandez / AP Фото: Manu Fernandez / AP

Футбольные клубы, представляющие пять сильнейших лиг Европы (Англии, Испании, Италии, Германии и Франции) в сезоне-2023/24, потеряли €732 млн из-за травм своих футболистов. Такое утверждение содержится в очередном, уже четвертом, издании отчета Howden’s Men’s European Football Injury Index, составляемого британским страховым брокером Howden Insurance.

Методика подсчета, которую использует Howden, проста. Работники фирмы собирают общедоступные данные о травмах футболистов (клубы такую информацию обычно не скрывают) и соотносят их со сведениями компании Sporting Intelligence, отслеживающей зарплаты игроков (также по открытым источникам). На выходе получается некая стоимость рабочего дня футболиста. От нее Howden Insurance и отталкивается, оценивая потери клубов, просто сопоставляя количество пропущенных игроком из-за травмы дней и его дневную зарплату.

Однако, даже несмотря на предельно упрощенную схему подсчета, рейтинг Howden имеет право на существование, поскольку вполне отражает тенденции травматизма в мировом футболе, а также содержит ряд любопытных данных.

Например, в нем указывается, что суммарное количество времени, пропущенного травмированными игроками топовых лиг в сезоне-2023/24, составило 90 547 «футболисто-дней».

Это рекорд, превышающий прежний результат почти на 5%. Также отмечается, что футболисты топовых лиг получили 4123 травмы (из них 467 тяжелых повреждений коленного сустава, что требует длительного лечения и потенциально грозит крахом карьеры), вызвавшие впоследствии временную нетрудоспособность. Отмечается также, что в целом по ходу сезона травма, вызывающая последующую неработоспособность игрока в ведущих лигах, фиксировалась каждые 92 минуты.

Больше всех от травм пострадала Бундеслига. Немецкие клубы отметились «лучшим» показателем — одна травма за каждые 52 минуты.

Лидерство немцам во многом обеспечила «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. Она зарегистрировала 100 травм игроков за сезон. Это стоило ей чуть меньше €2 млн, выплаченных больным футболистам. А гранд европейского футбола «Бавария», согласно подсчетам Howden, потратила на травмированных футболистов €39 млн — на порядок больше, чем действующий чемпион Германии «Байер» (96 травм — €3,45 млн).

Лидером по финансовым потерям от травм футболистов стала, разумеется, Английская премьер-лига (АПЛ). Просто потому, что в ней самые высокие зарплаты. Из обозначенных Howden €732 млн на долю АПЛ приходится €318 млн. Для сравнения: второй по потерям чемпионат, испанская La Liga, отметился показателем в €142 млн. Howden при этом отмечает, что общее число травм в АПЛ вообще-то снизилось — с 944 до 915. Но, учитывая постоянный рост зарплат в АПЛ, нет ничего удивительного в том, что простой игрока стоит все дороже.

Отдельно стоит обратить внимание на то, что заметно выросли расходы клубов на содержание травмированных молодых игроков. В понимании брокера речь идет о футболистах не старше 21 года.

Если в сезоне-2022/23 средний срок больничного для молодого футболиста составлял 26,5 дня, то в сезоне минувшем он достиг 44 дней. И, как отметил глава спортивного подразделения Howden Джеймс Бероуз, этому феномену пока нет объяснения. «Страховая индустрия всегда воспринимала именно взрослых игроков как рискованных клиентов. Но то, что мы видим сейчас, в некотором роде переворачивает ситуацию. Признаться, у меня нет объяснения происходящему»,— отметил господин Бероуз.

В Howden заметили, что текущие показатели травматизма имеют все шансы еще увеличиться.

Ведь мировой футбол вошел в стадию расширения, которую отчет страхового брокера пока не учитывает: речь об увеличении числа матчей в Лиге чемпионов и о намеченном на лето 2025 года клубном чемпионате мира. Заметим, что против проведения последнего уже выступили Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro) и организация European Leagues (EL), объединяющая около 30 континентальных чемпионатов, включая ведущие. Вышеозначенные структуры обратились в Еврокомиссию, высший исполнительный орган Евросоюза, с требованием прекратить проводимую Международной федерацией футбола (FIFA) политику постоянного уплотнения календаря. Ключевым аргументом заявителей является как раз возрастающий травматизм игроков, у которых просто не остается времени на восстановление.

Александр Петров