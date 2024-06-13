Вдруг игра, а я уставший!

Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro) вступила в судебную тяжбу с Международной федерацией футбола (ФИФА). Европейское подразделение FIFPro при поддержке профсоюзов футболистов Англии и Франции подало иск в суд Брюсселя по делам коммерции с требованием признать действия ФИФА нарушающими Хартию Европейского союза об основных правах. Все из-за отказа руководства международного футбола идти на уступки в споре о проведении клубного чемпионата мира. В обновленном формате он должен состояться в 2025 году в США. В отличие от прежних лет участие в нем примут не семь, а сразу 32 команды. При этом чемпионат растянется на месяц. Это, по мнению FIFPro, фактически лишает игроков гарантированного законом права на отдых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент матча клубного чемпионата мира между «Манчестер Сити» (Англия) и «Флуминенсе» (Бразилия) (2023 год)

Фото: Manu Fernandez / AP Момент матча клубного чемпионата мира между «Манчестер Сити» (Англия) и «Флуминенсе» (Бразилия) (2023 год)

Фото: Manu Fernandez / AP

Европейское подразделение Международной ассоциации профессиональных футболистов — FIFPro Europe — при поддержке профсоюзов футболистов Англии и Франции подало иск в суд Брюсселя по делам коммерции. Ответчиком выступает ФИФА. В заявлении ставится под сомнение право ФИФА в одностороннем порядке формировать международный календарь в целом и назначить проведение клубного чемпионата мира в 2025 году в частности.

Отметим, что реформированное клубное первенство, которое пройдет в США, будет куда представительнее, чем ранее. В нем примут участие не семь, как раньше, а 32 команды. При этом на проведение чемпионата потребуется целый месяц — с середины июня по середину июля. А ведь многие национальные первенства, скажем, в тех же Англии и Франции, стартуют уже в середине августа, а подготовка к ним — еще раньше.

Все это, считают в профсоюзе, фактически лишает футболистов возможности отдохнуть между сезонами.

Времени на отдых у них действительно остается совсем немного, поскольку, по подсчетам FIFPro, с учетом времени на подготовку к клубному чемпионату мира и перелеты в США и обратно суммарные временные затраты игроков для участия в нем могут достигать шести недель.

Добавим, что до сих пор в режим укороченного отпуска ведущие европейские игроки попадали раз в два года, то есть в сезоны, когда проводились чемпионаты мира и Европы (ближайшее континентальное первенство стартует в пятницу, мировое — летом 2026 года). С появлением клубного первенства мира (оно тоже должно проходить раз в четыре года) ощутимая пауза между сезонами будет выпадать только раз в четыре сезона — ближайшая случится только в 2027-м.

В ФИФА претензии FIFPro стабильно отвергали. В организации не раз заявляли, что календарь, во-первых, обсуждается заранее, причем с привлечением в том числе FIFPro и ее структурных подразделений, во-вторых, что обновленный клубный чемпионат мира не даст чрезмерной нагрузки на игроков, поскольку они все же получат время на восстановление между играми.

Добавим, что успешное проведение клубного чемпионата мира является важнейшим фактором для достижения декларируемой президентом ФИФА Джанни Инфантино цели — получения за цикл 2023–2026 годов $11 млрд дохода (в прошлом цикле ФИФА заработала $7,6 млрд). Так что надеяться на то, что в ФИФА согласятся пойти на уступки в том, что касается столь многообещающего соревнования, трудно.

В заявлении FIFPro, размещенном на официальном сайте этой организации, отмечается, что в действиях ФИФА усматриваются грубые нарушения Хартии Европейского союза об основных правах.

В частности, тех статей, которые запрещают принуждение к труду, гарантируют свободу труда, обеспечивают право на заключение коллективных соглашений, гарантируют условия труда и право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

«Все в футболе знают, что международный календарь насыщен до такой степени, что его просто невозможно придерживаться,— отметил глава Профсоюза футболистов Англии (PFA) Махета Маланго.— Наиболее востребованные футболисты стали частью бесконечной череды игр за клубы и сборные. При этом нагрузка на них продолжает расти ввиду появления новых и расширения старых турниров. И мне постоянно говорят: все, чего мы хотим,— наличия защищенного периода, в который можно отдохнуть и восстановиться».

В свою очередь, глава FIFPro Europe Давид Террье пояснил, что иск не преследует цели навредить какому-то конкретному турниру. «Мы просто хотим решить проблему в принципе»,— пояснил он.

Подача иска в Брюссельский суд — лишь первый шаг в противостоянии, которое может растянуться на длительный срок.

Собственно, как следует из заявления FIFPro, от бельгийского правосудия и не ждут решения по существу. В такого рода глобальных делах значение может иметь только решение наднационального, в частности, Европейского суда (ECJ). Неудивительно, что заявители просят суд Брюсселя поставить именно перед ECJ несколько вопросов с тем, чтобы последний вынес некое промежуточное решение. Ключевой из них: запрещает ли «Хартия о правах» назначать ФИФА клубный чемпионат мира на сроки, традиционно являвшиеся «окном» для отдыха футболистов? Кроме того, истцы хотели бы знать, нарушает ли ФИФА право игроков на охрану труда путем создания дополнительной нагрузки?

Еще один вопрос касается соответствия действий ФИФА антимонопольным правилам Евросоюза. В FIFPro просят суд решить, лишает ли до крайности перенасыщенный календарь игроков возможности выступать в турнирах, проводимых за рамками футбольной пирамиды, во главе которой стоит ФИФА. В FIFPro пояснили, что последний вопрос может быть увязан с другим громким делом — иском, выигранным Суперлигой у ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В 2021 году они репрессивными мерами предотвратили появление неподконтрольного им турнира. В ответ Суперлига (ее участниками остаются «Реал» и «Барселона») добилась в ECJ вердикта, согласно которому ни у ФИФА, ни у УЕФА нет монополии на проведение соревнований, а значит, Суперлига может быть создана. Тут истцы могут попытаться доказать, что ФИФА, раздувая календарь, нарушает антимонопольное законодательство, фактически лишая другие структуры возможности найти временное окно для своих турниров.

Отметим, что FIFPro и ФИФА вступают в судебную тяжбу уже не в первый раз. Самая громкая битва с участием сторон случилась еще в 1995 году. Речь о знаменитом деле Жан-Марка Босмана, полностью перекроившем трансферную систему. К слову, одним из адвокатов бельгийца тогда был Жан-Луи Дюпон. Его же фирма — Dupont-Hissel — будет представлять FIFPro и в нынешнем деле. В 2015 году FIFPro и вовсе попыталась отменить через суд трансферную систему как противоречащую принципу свободы перемещения рабочей силы как таковую, но успеха не добилась.

Афсати Джусоев