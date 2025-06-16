Газовые котировки реагируют на конфликт

Цены на газ в Европе взлетели до максимума с апреля. По данным Лондонской биржи, июльский фьючерс подорожал до $471 за 1 тыс. куб. м. Как пишет Bloomberg, это вызвано обострением ирано-израильского противостояния.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fabian Bimmer / Reuters Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Эскалация конфликта может привести к прекращению поставок через Ормузский пролив, считает ведущий эксперт фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «На транзит СПГ из Катара через Персидский залив могут наложить запрет.

То есть угроза перекрытия Ормузского пролива влияет и на газовый рынок, потому что весь СПГ из Катара, который является третьим в мире по объему его производства, окажется заперт внутри Персидского залива. Никаких альтернатив доставить газ на рынок у Катара нет. Фактически это 20-25% мирового производства. И только угроза этого уже толкает цены вверх. При этом Катар поставляет сейчас свой газ на азиатские рынки. Крупнейшие покупатели — это Япония, Южная Корея, Китай и другие страны Юго-Восточной Азии. Но рынки СПГ являются глобализированными.

Если возникнет дефицит в Азии, тогда цены поднимутся и в Европе.

Потому что азиатские и европейские площадки конкурируют друг с другом за доступный СПГ и поднимают цену, чтобы танкер пришел именно к ним. Это система сообщающихся сосудов и глобальный ценовой арбитраж».

В выходные Израиль нанес удар по иранскому месторождению Южный Парс в Персидском заливе. Атака дронов вызвала мощный взрыв и пожар на заводе по переработке природного газа, пишет Bloomberg. Также из-за удара остановилась работа одной из морских платформ. Она добывала около 12 млн куб. м в день. На этом фоне цены на газ могут вырасти вдвое, предполагает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов: «После некоторых волнений на мировом рынке ситуация стабилизируется. То есть мы увидели некий всплеск, страхи, но на этом все кончится.

Наиболее значимые последствия наступают при реализации второго и тем более третьего сценария. Второй сценарий предполагает, что будет повреждена транспортная инфраструктура Ирана, порты подвергнутся ударам. Собственно, мы это уже наблюдаем, но удары пока не носят регулярный характер и не привели к последствиям для стабильных поставок. Третий сценарий — это вовлечение других стран и угроза судоходству через Ормузский пролив.

И вот это наиболее тревожный вариант развития событий, потому что Ормузский пролив — единственная настоящая болевая точка энергетических рынков планеты Земля.

Как изменятся цены на газ в перспективе? Газовые биржевые котировки могут подняться выше $1 тыс. В такой ситуации это будет скорее ожидаемо, чем удивительно. Ирану даже не надо перекрывать Ормузский пролив. Достаточно будет, если на суда начнут падать сбитые беспилотники, обломки ракет. Если судоходство будет даже не прекращено, а нарушится его ритмичность, в таком случае мировой экономике будет плохо».

Конфликт Израиля и Ирана пока не повлиял на энергобезопасность стран Европы, заявили в Еврокомиссии. По словам представителя организации, в Евросоюзе не закупают иранские ресурсы, а страны-члены имеют запасы на три месяца вперед.

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Андрей Дубков