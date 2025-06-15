Мировая торговля опасается пролива

Закрытие Ормузского пролива, которое из-за «угрозы национальной безопасности» рассматривает Тегеран, окажется чувствительным сразу для многих экспортеров и импортеров энергоносителей: через него проходит 30% мировых поставок СПГ и около 20% экспорта нефти и нефтепродуктов. С учетом рисков для самого Ирана сценарий полной блокировки пролива сейчас выглядит маловероятным, впрочем, захват отдельных танкеров, а также словесные интервенции могут обернуться значительным удорожанием фрахта и страхования. Хотя в Goldman Sachs и Citi не ждут устойчивого роста цен на нефть, очередная перестройка цепочек поставок, по их оценкам, усложнит борьбу с разгоняющейся инфляцией как для развитых, так и для развивающихся стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hamad I Mohammed / File Photo / Reuters Фото: Hamad I Mohammed / File Photo / Reuters

Новая фаза войны Ирана и Израиля активизировала обсуждения последствий возможного закрытия Тегераном Ормузского пролива — стратегически важного коридора, который соединяет Персидский залив с Оманским. О том, что такой сценарий рассматривается властями из-за «угрозы национальной безопасности», заявил 14 июня член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Косари. По его словам, решение будет принято «без колебаний».

При реализации планов в числе пострадавших окажутся многие экспортеры и импортеры энергоносителей: через Ормузский пролив поставляется 30% всего объема СПГ и около 20% — нефти и нефтепродуктов.

Среди тех, для кого блокировка окажется наиболее чувствительной,— Ирак, Кувейт, Катар и ОАЭ.

Серьезно отразятся ограничения и на Саудовской Аравии — большая часть ее экспортных поставок нефти приходится на пролив.

Отметим, иранские власти не первый раз угрожают блокировкой Ормузского пролива. Особенно высокой вероятность такого развития событий казалась в 2011 году — Тегеран всерьез рассматривал возможность закрытия пролива в ответ на санкции, развернутые в отношении него из-за ядерной программы (см. “Ъ” от 26 декабря 2011 года). Впрочем, ни тогда, ни после (в том числе в 2018 году — когда США вышли из ядерной сделки) к закрытию пролива угрозы не привели.

Расхождение заявлений с действиями во многом связано с тем, что для самого Ирана Ормузский пролив — крайне важный коридор, а блокировка и военные действия, которые за ней, вероятно, последуют, ограничат поставки и из Тегерана. При закрытии пролива стране пришлось бы прежде всего искать другие коридоры для экспорта энергоносителей в Пекин — на долю крупнейшего торгового партнера Ирана, по данным МЭА, приходится более чем 75% всех поставок нефти из страны.

Хотя Тегеран ни разу не блокировал залив, он периодически захватывал иностранные суда. Так, в апреле 2024-го ВМС страны захватили контейнеровоз, который был связан с компанией Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Оферы. Задержания танкеров фиксировались и в 2022-м, и в 2023 году. В сочетании с военными действиями и заявлениями иранских властей точечные атаки, нарушающие бесперебойное судоходство в проливе, воспринимаются как серьезная угроза и заметно отражаются на стоимости фрахта и страхования. Именно поэтому аналитики прогнозируют серьезный рост цен на них и в ближайшие недели — даже если угроза блокировки пролива не реализуется.

По оценкам JP Morgan, при усилении рисков для судов цена на нефть марки Brent может подскочить до $120–130 за баррель.

Отметим, 13 июня нефть активно дорожала на новостях об ударах Израиля по ядерным объектам в Иране — стоимость Brent превысила $76 за баррель.

В Goldman Sachs ожидают, что устойчивым рост цен на нефть не окажется — ему будет препятствовать расширение предложения (см. “Ъ” от 16 мая). Аналогичный сигнал содержится в обновленном прогнозе аналитиков Citi: они ждут постепенного снижения цен. В Commerzbank при этом считают, что ниже $70 за баррель цена Brent на горизонте ближайших месяцев не опустится. Между тем даже без учета цен на энергоносители аналитики опасаются разгона инфляции как в развитых, так и в развивающихся странах. Ожидания объясняются очередным усложнением и удорожанием поставок из-за растущих рисков и поиска альтернативных маршрутов.

Кристина Боровикова