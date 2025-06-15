Баррель набирает высоту

Обмен ракетными ударами Израиля и Ирана вызвал резкую реакцию на мировых рынках. Прошлую неделю нефть завершила ростом котировок, ведущие мировые индексы снизились на 1–1,5%, инвесторы бросились скупать золото. Опасения вызывает не столько возможное падение экспорта нефти из Ирана, сколько риск закрытия Ормузского пролива. Фондовый рынок РФ вразрез с мировым трендом прибавил 13 июня 0,6%: перспективы падения иранского нефтяного экспорта теоретически повышают шансы российских компаний на увеличение доли и смягчение санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Charlie Riedel, File / AP Фото: Charlie Riedel, File / AP

В пятницу, 13 июня, стоимость североморской нефти Brent превысила уровень $76 за баррель. По данным Investing.com, на спот-рынке она поднималась до максимума с 21 февраля — $76,3 за баррель, что на 9,5% выше значения закрытия четверга. Впрочем, удержаться на достигнутом уровне котировкам не удалось. По итогам дня они остановились на уровне $73,67 за баррель, что на 5,7% выше закрытия четверга и почти на 11% выше значений конца предшествующей недели, но все еще на 1,2% ниже значений конца 2023 года.

Обновление локального максимума на рынке нефти произошло после проведенных в ночь на пятницу Израилем комбинированных ударов по объектам ядерной программы Ирана и военному руководству страны. Удары продолжились и в пятницу, а к вечеру уже Тегеран выпустил несколько сотен ракет по Израилю.

Реакция рынка логична, ведь Иран остается одним из крупнейших экспортеров сырой нефти среди стран ОПЕК.

Согласно апрельскому отчету ОПЕК, Тегеран в среднем добывал 3,3 млн баррелей в сутки, или 12,4% от добычи картеля. Выпадение такого объема болезненно, но некритично для мирового рынка, поскольку в рамках действующей сделки ОПЕК+ у оставшихся стран имеется почти 4 млн баррелей в сутки свободных мощностей. В случае необходимости они могут компенсировать падение поставок из Ирана.

Большее беспокойство у инвесторов вызывают риски блокировки Ормузского пролива. Тегеран неоднократно угрожал его закрытием. О том, что такая возможность рассматривается и в этот раз, заявил член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Косари.

Любой перерыв в транспортировке нефти через пролив, как отмечают аналитики Citi Wealth, вызовет серьезный шок как для рынков, так и для международных поставок.

Причина проста: через этот пролив ежедневно проходит примерно 20 млн баррелей нефти, или 20% мирового ее потребления. Под удар попадают поставки не только из Ирана, но и Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта. Даже пара дней простоя, как считает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева, и котировки нефти легко прибавят $20–30. Однако на этом проблемы не заканчиваются, через пролив идут многие торговые пути, и разрыв данной цепочки приведет к росту инфляции, пересмотру траектории ставок, давлению на рост мировой экономики.

Отсюда и просадка по акциям, и бегство в золото, стоимость которого выросла на 1,4%, до $3432,64 за тройскую унцию, по итогам пятничных торгов на спотовом рынке 13 июня. Ведущие американские индексы по итогам пятничных торгов снизились на 1,1–1,8%, европейские индексы потеряли до 1,5%.

В исключительном положении оказался российский рынок, индекс Московской биржи по итогам пятницы вырос на 0,6%, до отметки 2750,32 пункта. При этом в лидерах оказался отраслевой индекс нефти и газа, прибавивший за день 2,4%. Сильнее других акций подорожали бумаги ЛУКОЙЛа, прибавившие в цене 3,3%, «Татнефти» (4%), «Роснефти» (6,9%). «Рост цен на нефть сулит российским нефтяникам увеличение экспортных доходов, к тому же есть ожидания, что компании РФ могут немного увеличить долю рынка за счет Ирана,— отмечает стратег УК “Арикапитал” Сергей Суверов.— Также снижается вероятность новых санкций против нефтяной отрасли РФ. В этом случае одновременно с проблемами Ирана на энергетическом рынке может сформироваться существенный дефицит нефти». В понедельник, по его мнению, рост может продолжиться.

Однако развитие такого сценария рассматривается другими участниками рынка как маловероятное. По мнению Сергея Суверова, события будут развиваться по сценарию деэскалации, Тегеран может согласиться на отказ от ядерного оружия. О такой возможности заявил МИД Ирана.

Именно вера всех участников в «рациональность» и неэскалационный сценарий и объясняет, почему цены пока не задержались у максимумов.

«Возможен и сценарий ограниченного характера взаимных обстрелов Израиля и Ирана, когда конфликт быстро сойдет на нет, как это было в апреле и октябре 2024 года. Ограниченная напряженность на Ближнем Востоке дает премию к цене нефти около $5 за баррель»,— отмечает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин. В таком случае дальнейшего роста на российском рынке акций не стоит ждать.

В случае если стороны конфликта все же не смогут договориться, рост цен на нефть продолжится. «Любой сбой логистики, будь то очередная атака на танкер, взрыв на терминале, перекрытие Ормуза хотя бы на сутки, может резко поднять Brent к уровню $90–100 за баррель»,— отмечает Алена Николаева. Блокада пролива на три-пять дней, по расчетам JP Morgan,— это уже Brent по $120–130 плюс обратный разворот ожиданий по ставкам.

Виталий Гайдаев