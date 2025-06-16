На проведение выборов губернатора Свердловской области потратят 600 млн рублей

Затраты на подготовку и проведение досрочных выборов губернатора Свердловской области составят около 600 млн руб., сообщила на пресс-конференции председатель регионального избиркома Елена Клименко. Она добавила, что бюджет избирательной кампании планируется утвердить 20 июня. По словам госпожи Клименко, средства направят на изготовление бюллетеней, на выпуск информационной продукции, на информирование свердловчан о выборах и на работу членов участковых избирательных комиссий (УИК) в дни голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«При расчете на одного избирателя получается не такая большая сумма — 181 рубль на одного человека. Нас много, не сказать, что выходит дорого, но и не дешево»,— отметила председатель, добавив, что на выборы губернатора в 2022 году избирком направил 400 млн руб.

Депутаты заксобрания Свердловской области назначили досрочные выборы губернатора на 14 сентября, 20 июня региональный избирком утвердит проведение голосования на них в три дня — 12, 13 и 14 сентября. Отмечается, что 3 329 064 свердловчанина смогут проголосовать на 2431 избирательном участке.

Должность губернатора стала вакантной в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер, «Единая Россия» планирует выдвинуть его кандидатом в губернаторы 17 июня. В субботу, 21 июня, представители оппозиционных партий намерены утвердить в качестве претендентов на пост губернатора вице-спикера заксобрания Александра Ивачева (КПРФ) и депутата Госдумы Андрея Кузнецова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), 25 июня — депутата заксобрания Ранта Краева («Новые люди»). ЛДПР планируют выдвинуть своего представителя 21 июня, однако в пресс-службе партии не стали называть фамилию вероятного кандидата.

Василий Алексеев