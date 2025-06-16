Свердловский избирком утвердит трехдневное голосование на выборах губернатора

Избирательная комиссия Свердловской области примет решение о проведении голосования на досрочных выборах губернатора 12-14 сентября на заседании в пятницу, 20 июня, сообщила на пресс-конференции председатель свердловского избиркома Елена Клименко. Она добавила, что избирательные участки будут работать в течение трех дней с 8:00 до 20:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Клименко

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Елена Клименко

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мы взвесили все "за" и "против", поговорили с владельцами помещений, получили обратную связь от образовательных учреждений. Вопрос прорабатывался достаточно плотно и глубоко»,— подчеркнула госпожа Клименко.

Председатель отметила, что формат трехдневного голосования направлен на удобство избирателей и на «увеличение явки». «Если смотреть по выборам президента в 2024 году, большая явка случилась у нас именно в пятницу. В субботу было потише, в последний день голосования пришли те, кто привык голосовать в воскресенье. Наиболее людям удобно голосовать в пятницу»,— добавила она.

Елена Клименко не исключила проведение трехдневного голосования в регионе на выборах депутатов Госдумы РФ в 2026 году. «Уже такая традиция федеральных выборов, проводить голосование в три дня для того, чтобы наши избиратели привыкали к такой возможности. Мы будем принимать решение и голосовать в три дня»,— сказала председатель.

На последних выборах губернатора Свердловской области в 2022 году на третий срок был избран кандидат от «Единой России» (ЕР) Евгений Куйвашев, который получил поддержку 65,78% проголосовавших избирателей. Он одержал убедительную победу, оторвавшись от претендентов на пост главы региона Александра Ивачева (КПРФ, получил поддержку 12,9% избирателей), Андрея Кузнецова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду», 9,15%), Александра Демина («Новые люди», 6,47%) и Александра Каптюга (ЛДПР, 3,17%). При этом выборы на Среднем Урале прошли при рекордно низкой для кампаний такого уровня явке, которая составила всего 28,47%.

Депутаты заксобрания Свердловской области назначили досрочные выборы губернатора на 14 сентября. Вакансия возникла в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер, ЕР планирует выдвинуть его кандидатом в губернаторы 17 июня. В субботу, 21 июня, представители оппозиционных партий намерены утвердить в качестве претендентов на пост губернатора вице-спикера заксобрания Александра Ивачева (КПРФ) и депутата Госдумы Андрея Кузнецова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), 25 июня — депутата заксобрания Ранта Краева («Новые люди»). ЛДПР планируют выдвинуть своего представителя 21 июня, однако в пресс-службе партии не стали называть фамилию вероятного кандидата.

По данным свердловского избиркома, период выдвижения кандидатов завершится 25 июля. Выдвинуть своих претендентов на пост губернатора смогут 23 политические партии в Свердловской области. С 20 по 30 июля избирком будет принимать документы, необходимые для регистрации кандидатов, с 16 августа кандидаты начнут агитацию в СМИ. В сентябре в дни голосования в регионе откроются 2431 избирательный участок, на которых смогут получить бюллетень 3 329 064 человека. Елена Клименко отметила, что на организацию голосования планируют направить 600 млн руб.

Василий Алексеев