Суд умножил взятку на два

Суд в Москве вынес приговор бывшему гендиректору ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (входит в «Росатом») Игорю Игину. Его обвиняли в получении 132,5 млн руб. откатов от руководства санкт-петербургской компании за заключение контрактов, а также в незаконном хранении оружия. Фигурант получил 11 лет и штраф в размере 265 млн руб.— двукратной суммы взяток.

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Игорь Игин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Хамовнический райсуд столицы вынес приговор по уголовному делу бывшего генерального директора ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (НО РАО) Игоря Игина. Ему инкриминировали получение особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Уголовное дело в отношении Игоря Игина было возбуждено ГСУ СКР по Москве 24 июля 2023 года. По версии обвинения, гендиректор ФГУП НО РАО, который на тот момент являлся «единоличным исполнительным органом предприятия», получил в августе—декабре 2022 года при посредничестве финансового директора ООО «Спецпроект» Киры Тетериной 132,5 млн руб. Взяткодателями, по материалам дела, были совладельцы «Спецпроекта» — гендиректор ООО Вадим Королев и его заместитель по развитию Сергей Гуляев. Таким образом, считает следствие, они хотели отблагодарить господина Игина за заключение четырех госконтрактов в 2018, 2020 и 2021 годах, а также обеспечить с его стороны дальнейшее покровительство компании. Предприниматели учитывали, что именно от Игоря Игина зависели приемка выполненных ООО работ, устранение проблем, возникающих в ходе исполнения госконтрактов, а также «создание в силу занимаемой должности благоприятных условий» для работы подрядчиков в дальнейшем.

ООО «Спецпроект» создает объекты переработки, хранения, захоронения радиоактивных отходов и другие объекты использования атомной энергии.

Гендиректору «Спецпроекта» и его заместителю вменили дачу взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ), Кире Тетериной — посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Все трое предпочли сотрудничать со следствием, а Сергей Гуляев даже написал явку с повинной. Их дела находятся в отдельном производстве.

Отметим, что в ходе обысков по месту жительства у господина Игина (подполковника запаса ФСБ) был обнаружен незарегистрированный револьвер наган, в связи с чем в деле появился еще один, никак не связанный со взятками эпизод.

В ходе прений гособвинение просило назначить фигуранту по обоим эпизодам окончательное наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Подсудимый ни в ходе следствия, ни на судебном процессе свою вину не признал. Сторона защиты в ходе прений просила господина Игина оправдать в связи с отсутствием события преступления. Адвокат Антон Кожемякин заявил, что его подзащитный не получал никаких взяток, поскольку сами контракты не были особенно привлекательны для подрядчиков, а «в ходе обысков оперативники отыскали какой-то ржавый пистолет».

Ранее другой адвокат господина Игина Иван Нефедов отмечал, что обвинение против его клиента основано только на показаниях Киры Тетериной и Сергея Гуляева, которые имели основания для оговора фигуранта. Дело в том, сообщал он, что сам Игорь Игин подал в отношении них заявление о совершении мошенничества. Получение Игиным денег, по мнению защитника, не подтверждалось ни уликами, ни показаниями свидетелей.

Судья Диана Мищенко тем не менее признала Игоря Игина виновным и приговорила по эпизоду с получением взяток к десяти годам колонии, а по «оружейному» эпизоду — к трем годам. Путем частичного сложения наказаний подсудимый получил 11 лет колонии строгого режима, также он должен будет выплатить штраф в двукратном размере взяток — 265 млн руб. Защита намерена обжаловать приговор.

Напомним, что во время пребывания в СИЗО Игорь Игин просил отправить его на СВО, однако суд его ходатайство удовлетворять не стал.

Ефим Брянцев