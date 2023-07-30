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Откаты нашли в отходах

Гендиректора структуры «Росатома» обвиняют в особо крупных взятках

«Ъ» стали известны подробности уголовного дела, возбужденного в отношении генерального директора ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (НО РАО, входит в госкорпорацию «Росатом») подполковника запаса ФСБ Игоря Игина. По версии Следственного комитета России (СКР), он получил 132,5 млн руб. в качестве взяток от руководства санкт-петербургского ООО «Спецпроект» за четыре заключенных госконтракта, относившихся к периоду 2018–2021 годов, а также за подписание в будущем новых договоров. Дача взяток и посредничество в этом преступлении инкриминируются гендиректору ООО, его заместителю и финансовому директору. Игорь Игин, который по решению суда будет находиться под стражей до 24 сентября, свою вину не признает. Предполагаемые взяткодатели и посредник сотрудничают со следствием.

Игорь Игин

Игорь Игин

Фото: НО РАО

Игорь Игин

Фото: НО РАО

Уголовное дело в отношении 62-летнего Игоря Игина по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) было возбуждено следственным управлением по Центральному округу ГСУ СКР по Москве 24 июля этого года. В ходе предварительного расследования, основанием для которого послужили материалы оперативников, было установлено, что гендиректор ФГУП «НО РАО» Игин, «будучи единоличным исполнительным органом» предприятия, в августе—декабре 2022 года получил через посредника, финансового директора ООО «Спецпроект» Киры Тетериной, в общей сложности 132,5 млн руб. Деньги, по данным правоохранителей, гендиректору передавались как у него дома, так и в одном из отделений Сбербанка.

ООО «Спецпроект» создает объекты переработки, хранения, захоронения радиоактивных отходов (РАО) и других объектов использования атомной энергии (ОИАЭ).

По версии следствия, идея выплатить гендиректору «НО РАО» Игину незаконное вознаграждение появилась у совладельцев «Спецпроекта» — гендиректора ООО Вадима Королева и его заместителя по развитию Сергея Гуляева. Королев большую часть своей карьеры проработал в АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения» (ЦКБМ) — единственном в стране разработчике главных циркуляционных насосов для всех типов российских водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР).

Как считает следствие, взятки полагались Игину за заключение его ФГУПом четырех госконтрактов с ООО в 2018, 2020 и 2021 годах, а кроме того, руководители компании рассчитывали на заключение с его помощью выгодных соглашений и в будущем. При этом учитывалось, что именно от Игоря Игина зависела приемка выполненных ООО работ, решение возникающих проблемных вопросов в ходе исполнения госконтрактов, а также «создание в силу занимаемой должности благоприятных условий» для работы подрядчиков в дальнейшем.

Посредником в передаче денег Игину, говорится в материалах дела, совладельцы компании предложили стать финансовому директору Кире Тетериной.

По версии следствия, взяткодатели, договорившись между собой, обратились с коррупционным предложением к Игорю Игину, который сам определил суммы откатов.

Игорь Игин с 2002-го по 2005 год был руководителем ульяновского авиационно-промышленного комплекса «Авиастар». В атомную отрасль пришел в 2008-м. Работал директором департамента контрольно-ревизионной деятельности — заместителем главного контролера госкорпорации «Росатом». В 2017-м назначен исполняющим обязанности директора ФГУП «НО РАО». В декабре 2017 года стал директором, а с сентября 2018-го — гендиректором предприятия. В сентябре 2022 года награжден орденом Почета, в декабре его контакт был продлен.

Деньги на взятки, говорится в деле, предприниматели изыскали, оформив себе выплаты дивидендов от деятельности «Спецпроекта», а также премии финансовому директору.

Игорь Игин был задержан в ночь на 26 июля. Следователями ему было предъявлено обвинение, а 27 июля Замоскворецкий райсуд, удовлетворив ходатайство СУ СКР, арестовал его до 24 сентября этого года.

Глава «НО РАО» в отличие от своих предполагаемых сообщников, давших признательные показания, вину в получении взяток не признает и от показаний, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ, воздерживается.

Одновременно с началом расследования в отношении Игина следственное управление по Центральному округу ГСУ СКР по Москве возбудило уголовные дела и в отношении предполагаемых инициаторов коррупционной схемы Вадима Королева и Сергея Гуляева — по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), а также Киры Тетериной — по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество в даче взятки). Учитывая сотрудничество фигурантов со следствием, под стражу их решили не брать.

Получить комментарии в «НО РАО» и «Росатоме» «Ъ» не удалось. Отметим, что образованный в 2012 году ФГУП является единственной организацией, уполномоченной вести деятельность по окончательной изоляции отходов. В его задачи входит создание и эксплуатация пунктов финальной изоляции РАО, куда отходы принимаются у производителей по специальным тарифам для безопасного захоронения. Структура предприятия включает в себя центральный офис и три филиала — «Димитровградский» (Ульяновская область), «Железногорский» (Красноярский край) и «Северский» (Томская область). По последним опубликованным данным, выручка ФГУП за 2020 год составила 979,2 млн руб.

Юрий Сенаторов

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