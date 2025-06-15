Air Arabia может возобновить рейсы из ОАЭ в Россию с 16 июня

Авиакомпания Air Arabia работает над тем, чтобы на следующей неделе вернуться к перевозкам пассажиров из ОАЭ в Россию. Первые рейсы после приостановки Air Arabia может выполнить уже 16 июня, сообщили в Росавиации.

Приоритет в вывозе из ОАЭ будет отдан тем пассажирам, чей рейс должен был состояться днями ранее. Генконсульство России в Дубае также заявляло о возобновлении перелетов Flydubai с 16 июня. По данным дипмиссии, Emirates и Etihad выполняют рейсы по альтернативным маршрутам.

Необходимость в корректировке расписания многих авиакомпаний возникла из-за закрытия воздушного пространства Израиля и Ирана. В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев». Первые атаки были совершены по ядерным объектам Ирана. Тегеран ответил запуском сотен ракет, после чего авиация ЦАХАЛа продолжила удары по целям на иранской территории.

О ситуации с перелетами — в материале «Ъ» «Рейсам меняют расписание».