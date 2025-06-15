Рейсам меняют расписание

В Российском союзе туриндустрии опровергли информацию о застрявших туристах в Объединенных Арабских Эмиратах. Ранее о том, что около 2 тыс. россиян не могут вылететь из Дубая, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Там уточнили, что люди ждут вылетов отложенных рейсов. Из-за военных действий в регионе воздушные пространства некоторых стран закрыты. Авиакомпании вынуждены перестраивать маршруты, в связи с чем изменилось расписание, а также длительность полетов. Так, авиакомпания Flydubai в последние два дня отменила 22 рейса из РФ в Дубай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

При этом больших сложностей у пассажиров из-за этого не возникло, рассказала “Ъ FM” туристка Юлия, которая застряла в ОАЭ: «13 июня мы узнали, что у нас отменяется рейс, назначенный на следующий день. Туроператор предоставил нам другой отель, в принципе, неплохой, но, конечно, уровнем пониже, и трехразовое питание. Вечером сообщили, что 15-го у нас состоится вылет. И вот мы сейчас в аэропорту, ждем. Никаких дополнительных финансовых затрат мы не понесли. За нами приехал трансфер, отвез нас в новый отель, там быстро нас заселили. Мы сходили пообедать, очень даже неплохо провели время».

Крупнейшая израильская авиакомпания El Al отменяет рейсы в некоторые города, в том числе в Москву. Ограничения будут действовать до 23 июня. Между тем в Минэкономики призвали туристов отказаться от поездок в Израиль и Иран. Туроператорам рекомендовали приостановить продажу путевок по этим направлениям. Компании также должны информировать о текущей ситуации клиентов, которые собираются посетить Ближний Восток. При этом россиянам в Израиле и Иране стоит проявлять осторожность и следовать указаниям местных властей, уточнили в ведомстве. Те, кто откажется от поездки в регион, сможет вернуть деньги, пояснил председатель правления Центра защиты граждан России за рубежом Роман Бобылев. Также, по его словам, помощь получат и застрявшие в зоне конфликта:

«Туристы имеют возможность обратиться с заявлениями в адрес туроператоров и потребовать возврата денежных средств.

При этом новые туры, я думаю, компании не захотят сейчас продавать, несмотря на то, что теоретически могут это делать, предупреждая клиентов о возможных опасностях. Но, как показывает опыт, данные заявления приводят к полному прекращению продажи туров по данным направлениям. Что касается организации вылетов обратно на родину, то это должно регулироваться на межгосударственном уровне. И здесь необходимо отталкиваться от возможностей по авиасообщению в данный момент. По практике и по опыту, будут согласовываться какие-то эвакуационные рейсы при условии, если не будет возобновлено регулярное авиасообщение. Эта история касается организованных туристов. Каких-либо проблем с обратным вылетом не возникнет. Об этих туристах заботятся, проявляют определенное внимание, и координация ведется организованно через российских туроператоров».

На фоне вооруженного конфликта Росавиация запретила российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Израиль и Иран. Тем временем Тегеран заявил, что готов заключить ядерную сделку с США и отказаться от разработки атомного оружия.

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Леонид Пастернак