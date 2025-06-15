Перебои в авиасообщении затронули около 10 тыс. россиян в ОАЭ

Генконсульство России в Дубае рассказало о ситуации с перелетами граждан РФ после закрытия воздушного пространства Ирана. По словам представителей генконсульства, в ОАЭ возникли перебои с авиасообщением. Это коснулось около 10 тыс. россиян.

«Основная часть уже вылетела или была перенаправлена, остаются вопросы примерно по 3 тыс. человек»,— сообщили «РИА Новости» в генконсульстве.

В диппредставительстве отметили особую роль авиакомпании «Аэрофлот» в оперативном вывозе россиян. «В субботу, 14 июня, "Аэрофлот" перевез свыше 590 человек, все пассажиры авиакомпании, имевшие билеты из Дубая и Абу-Даби, к настоящему времени вылетели в Россию»,— уточнили собеседники агентства.

Кроме того, авиакомпании Emirates и Etihad выполняют рейсы по альтернативным маршрутам, Flydubai возобновит полеты с 16 июня, а Air Arabia временно приостановила перелеты. По данным генконсульства, новых вылетов ожидают около 1 тыс. пассажиров. Отдельное внимание уделяется возвращению паломников, совершавших хадж в ОАЭ. В дипмиссии заявили, что ситуация постепенно приходит в норму.

Подробности — в материале «Ъ» «Рейсам меняют расписание».