Израиль совершил львиный бросок

Израиль начал утром 13 июня бессрочную военную операцию против Ирана под названием «Нация львов». Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху объявил о нанесении ударов «в самое сердце» объектов ядерной и ракетной инфраструктуры регионального противника и об устранении его высокопоставленных военачальников и ученых-ядерщиков. Он объяснил это отсутствием альтернатив, несмотря на то, что всего через два дня в Омане американские и иранские дипломаты должны были провести очередной раунд переговоров по ядерной программе. В качестве первого шага Иран ответил Израилю запуском боевых дронов и вышел из ядерных переговоров с США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спасатели у поврежденного в результате израильских ударов здания в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Спасатели у поврежденного в результате израильских ударов здания в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

О начале полномасштабной военной кампании против Ирана Биньямин Нетаньяху проинформировал в своем видеообращении, опубликованном утром 13 июня. Он объявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары «в самое сердце иранской программы обогащения урана», которая, по его утверждению, преследовала цель создать оружие массового уничтожения.

«Мы нацелились на ведущих иранских ученых-атомщиков, работающих над иранской бомбой. Мы также нанесли удар в самое сердце иранской программы баллистических ракет», – сообщил израильский премьер-министр и предупредил, обращаясь к гражданам еврейского государства, что операция может оказаться продолжительной.

«Я сказал нашему руководству аппарата безопасности: у нас нет альтернативы, кроме как действовать быстро, – подчеркнул господин Нетаньяху. – Мы не можем оставить эти угрозы (расширение ядерной программы Ирана и развитие его программы баллистических ракет. – “Ъ”) следующему поколению (израильтян. – “Ъ”). Если мы не начнем действовать сейчас, то следующего поколения не будет». Глава правительства уточнил, что полномасштабная операция против Ирана получила название «Нация львов». В этом контексте он привел высказывание из библейской Книги Чисел: «Вот, народ как львица встает и как лев поднимается». Вторая часть цитаты предполагает, что народ не успокоится, «пока не съест добычи и не напьется крови убитых».

Собственное видеообращение записал и глава Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир. «Мы начали эту операцию, потому что пришло время, мы находимся в точке невозврата.Мы не можем позволить себе ждать другого времени для операции. У нас нет другого выбора. Недавние и прошлые события истории научили нас: когда враг пытается уничтожить нас, мы не должны закрывать глаза. Нам нужно бороться за наше существование», - подчеркнул израильский военный.

В операции ЦАХАЛа были задействованы около 200 бомбардировщиков. Они поразили широкий перечень целей в Иране. По словам иранских чиновников, на которых ссылается The New York Times, в окрестностях Тегерана были атакованы как минимум шесть военных баз. Кроме того, под удар попал элитный столичный район Махалати, где проживают представители военного истеблишмента.

Одновременно израильская сторона совершила нападение на ключевые объекты иранской ядерной инфраструктуры по всей стране, включая обогатительный завод в Натанзе.

В частных разговорах израильские чиновники уточнили: разведывательное агентство «Моссад» также организовало на территории Ирана ряд диверсий против ракетных систем и систем ПВО, чтобы лишить регионального противника возможности провести мощную акцию возмездия.

Иранская сторона подтвердила, что в результате ударов погибли глава Генштаба Исламской Республики Мохаммад Багери, командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, а также председатель штаба экстренного реагирования Хатем-Голамали Рашид. В списке погибших числится и целая группа ученых-атомщиков, работавших над развитием национальной ядерной программы. Среди них – ректор Исламского университета Азад Мохаммад Мехди Техранчи, а также бывший глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что в ответ на волну атак израильское руководство встретится с «жестоким ответом».

По его словам, преемники и коллеги тех, кто был устранен в результате бомбардировок, «немедленно продолжат их работу». «Этим преступлением сионистский режим навлек на себя горькую и мучительную судьбу, и он обязательно увидит, что его постигнет», – говорится в заявлении господина Хаменеи.

Считанные часы спустя после начала «Нации львов» иранская сторона выпустила в сторону Израиля сотню боевых дронов. Уже в три часа утра ЦАХАЛ сообщил об изменении политики гражданской обороны, предполагающий переход «с режима полной активности на режим необходимой активности». Это включает в себя ограничение массовых мероприятий, а также запрет на работу большинства предприятий, за исключением критически важных отраслей.

Между тем в разговоре с каналом Fox News президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Иран не может иметь ядерного оружия, и выразил надежду, что Исламская Республика вернется за стол переговоров. Однако иранские власти дали понять, что раунд «ядерных» консультаций, который был запланирован на 15 июня в Омане, не состоится, возложив на США ответственность за случившееся в регионе.

Госсекретарь США Марко Рубио приказал Госдепартаменту сформировать новую оперативную группу по Ближнему Востоку для решения проблем, связанных с новым кризисом на Ближнем Востоке. Публично шеф американской дипломатии назвал операцию «Нация львов» односторонним решением Израиля и уточнил, что администрация господина Трампа не участвовала в проработке ударов. Однако, судя по всему, Вашингтон был проинформировал о приближающейся военной кампании заранее. Незадолго до начала операции США инициировали отзыв дипломатов и семей военного персонала из Ирака, Бахрейна и Кувейта.

Представитель Пентагона, на которого ссылается The New York Times, сообщил, что американские системы ПВО на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной готовности для защиты более 40 тыс. американских военнослужащих в разных точках региона.

Учитывая то, что у Израиля нет мощных противобункерных бомб, способных с одного удара уничтожить расположенные глубоко под землей ядерные объекты Ирана, есть все основания ожидать, что Израиль будет бомбить одни и те же цели в течение недели.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм (признан в РФ террористом и экстремистом) уже предупредил: если под ответные удары Ирана попадет находящийся на Ближнем Востоке американский персонал, то США будут вынуждены напрямую вмешаться в кризис. «Америка должна будет дать сокрушительный ответ, уничтожив все нефтеперерабатывающие заводы и нефтяную инфраструктуру Ирана, вытеснив аятоллу (имеется в виду Али Хаменеи. – “Ъ”) и его приспешников из нефтяного бизнеса», – пообещал законодатель.

Нил Кербелов