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Израиль совершил львиный бросок

На ядерную программу Ирана объявлена масштабная охота

Израиль начал утром 13 июня бессрочную военную операцию против Ирана под названием «Нация львов». Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху объявил о нанесении ударов «в самое сердце» объектов ядерной и ракетной инфраструктуры регионального противника и об устранении его высокопоставленных военачальников и ученых-ядерщиков. Он объяснил это отсутствием альтернатив, несмотря на то, что всего через два дня в Омане американские и иранские дипломаты должны были провести очередной раунд переговоров по ядерной программе. В качестве первого шага Иран ответил Израилю запуском боевых дронов и вышел из ядерных переговоров с США.

Спасатели у поврежденного в результате израильских ударов здания в Тегеране

Спасатели у поврежденного в результате израильских ударов здания в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Спасатели у поврежденного в результате израильских ударов здания в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

О начале полномасштабной военной кампании против Ирана Биньямин Нетаньяху проинформировал в своем видеообращении, опубликованном утром 13 июня. Он объявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары «в самое сердце иранской программы обогащения урана», которая, по его утверждению, преследовала цель создать оружие массового уничтожения.

«Мы нацелились на ведущих иранских ученых-атомщиков, работающих над иранской бомбой. Мы также нанесли удар в самое сердце иранской программы баллистических ракет», – сообщил израильский премьер-министр и предупредил, обращаясь к гражданам еврейского государства, что операция может оказаться продолжительной.

«Я сказал нашему руководству аппарата безопасности: у нас нет альтернативы, кроме как действовать быстро, – подчеркнул господин Нетаньяху. – Мы не можем оставить эти угрозы (расширение ядерной программы Ирана и развитие его программы баллистических ракет. – “Ъ”) следующему поколению (израильтян. – “Ъ”). Если мы не начнем действовать сейчас, то следующего поколения не будет». Глава правительства уточнил, что полномасштабная операция против Ирана получила название «Нация львов». В этом контексте он привел высказывание из библейской Книги Чисел: «Вот, народ как львица встает и как лев поднимается». Вторая часть цитаты предполагает, что народ не успокоится, «пока не съест добычи и не напьется крови убитых».

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Собственное видеообращение записал и глава Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир. «Мы начали эту операцию, потому что пришло время, мы находимся в точке невозврата.Мы не можем позволить себе ждать другого времени для операции. У нас нет другого выбора. Недавние и прошлые события истории научили нас: когда враг пытается уничтожить нас, мы не должны закрывать глаза. Нам нужно бороться за наше существование», - подчеркнул израильский военный.

В операции ЦАХАЛа были задействованы около 200 бомбардировщиков. Они поразили широкий перечень целей в Иране. По словам иранских чиновников, на которых ссылается The New York Times, в окрестностях Тегерана были атакованы как минимум шесть военных баз. Кроме того, под удар попал элитный столичный район Махалати, где проживают представители военного истеблишмента.

Одновременно израильская сторона совершила нападение на ключевые объекты иранской ядерной инфраструктуры по всей стране, включая обогатительный завод в Натанзе.

В частных разговорах израильские чиновники уточнили: разведывательное агентство «Моссад» также организовало на территории Ирана ряд диверсий против ракетных систем и систем ПВО, чтобы лишить регионального противника возможности провести мощную акцию возмездия.

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Иранская сторона подтвердила, что в результате ударов погибли глава Генштаба Исламской Республики Мохаммад Багери, командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, а также председатель штаба экстренного реагирования Хатем-Голамали Рашид. В списке погибших числится и целая группа ученых-атомщиков, работавших над развитием национальной ядерной программы. Среди них – ректор Исламского университета Азад Мохаммад Мехди Техранчи, а также бывший глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что в ответ на волну атак израильское руководство встретится с «жестоким ответом».

По его словам, преемники и коллеги тех, кто был устранен в результате бомбардировок, «немедленно продолжат их работу». «Этим преступлением сионистский режим навлек на себя горькую и мучительную судьбу, и он обязательно увидит, что его постигнет», – говорится в заявлении господина Хаменеи.

Считанные часы спустя после начала «Нации львов» иранская сторона выпустила в сторону Израиля сотню боевых дронов. Уже в три часа утра ЦАХАЛ сообщил об изменении политики гражданской обороны, предполагающий переход «с режима полной активности на режим необходимой активности». Это включает в себя ограничение массовых мероприятий, а также запрет на работу большинства предприятий, за исключением критически важных отраслей.

«Паники нет, все продолжают работу»

«Паники нет, все продолжают работу»

Между тем в разговоре с каналом Fox News президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Иран не может иметь ядерного оружия, и выразил надежду, что Исламская Республика вернется за стол переговоров. Однако иранские власти дали понять, что раунд «ядерных» консультаций, который был запланирован на 15 июня в Омане, не состоится, возложив на США ответственность за случившееся в регионе.

Госсекретарь США Марко Рубио приказал Госдепартаменту сформировать новую оперативную группу по Ближнему Востоку для решения проблем, связанных с новым кризисом на Ближнем Востоке. Публично шеф американской дипломатии назвал операцию «Нация львов» односторонним решением Израиля и уточнил, что администрация господина Трампа не участвовала в проработке ударов. Однако, судя по всему, Вашингтон был проинформировал о приближающейся военной кампании заранее. Незадолго до начала операции США инициировали отзыв дипломатов и семей военного персонала из Ирака, Бахрейна и Кувейта.

Представитель Пентагона, на которого ссылается The New York Times, сообщил, что американские системы ПВО на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной готовности для защиты более 40 тыс. американских военнослужащих в разных точках региона.

Учитывая то, что у Израиля нет мощных противобункерных бомб, способных с одного удара уничтожить расположенные глубоко под землей ядерные объекты Ирана, есть все основания ожидать, что Израиль будет бомбить одни и те же цели в течение недели.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм (признан в РФ террористом и экстремистом) уже предупредил: если под ответные удары Ирана попадет находящийся на Ближнем Востоке американский персонал, то США будут вынуждены напрямую вмешаться в кризис. «Америка должна будет дать сокрушительный ответ, уничтожив все нефтеперерабатывающие заводы и нефтяную инфраструктуру Ирана, вытеснив аятоллу (имеется в виду Али Хаменеи. – “Ъ”) и его приспешников из нефтяного бизнеса», – пообещал законодатель.

Нил Кербелов

Фотогалерея

Последствия ударов Израиля по Ирану

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Удары начались в 3:00 мск и продлились один час&lt;br> На фото: последствия ударов в Тегеране

Удары начались в 3:00 мск и продлились один час
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Израиль объявил о начале военной операции «Нация львов» против Ирана&lt;br> На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

Израиль объявил о начале военной операции «Нация львов» против Ирана
На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Целью операции представители Израиля называют устранение угрозы иранского ядерного оружия&lt;br> На фото: последствия ударов в Тегеране

Целью операции представители Израиля называют устранение угрозы иранского ядерного оружия
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней&lt;br> На фото: раненый житель Тегерана

ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней
На фото: раненый житель Тегерана

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится»&lt;br> На фото: последствия ударов в Тегеране

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится»
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

В результате атаки Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек, среди них есть дети, сообщило государственное телевидение Ирана&lt;br> На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

В результате атаки Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек, среди них есть дети, сообщило государственное телевидение Ирана
На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Как сообщило агентство ISNA, среди мирного населения Ирана погиб 1 человек, еще 24 получили ранения&lt;br> На фото: спасатели рядом с поврежденным ударом домом в Тегеране

Как сообщило агентство ISNA, среди мирного населения Ирана погиб 1 человек, еще 24 получили ранения
На фото: спасатели рядом с поврежденным ударом домом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В результате атаки погибли как минимум шесть иранских ученых-ядерщиков&lt;br> На фото: поврежденный в результате удара автомобиль в Тегеране

В результате атаки погибли как минимум шесть иранских ученых-ядерщиков
На фото: поврежденный в результате удара автомобиль в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов &lt;br> На фото: спасатели в поврежденном доме в Тегеране

Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов
На фото: спасатели в поврежденном доме в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране &lt;br> На фото: последствия ударов в Тегеране

ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: UGC / AFP

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что дает «свободу действий» вооруженным силам страны для ответа на удары Израиля, после чего Иран запустил около 100 дронов в направлении Израиля&lt;br> На фото: дым от удара в Тегеране

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что дает «свободу действий» вооруженным силам страны для ответа на удары Израиля, после чего Иран запустил около 100 дронов в направлении Израиля
На фото: дым от удара в Тегеране

Фото: SEPAH NEWS / AFP

После удара по Ирану Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов &lt;br> На фото: последствия ударов в Тегеране

После удара по Ирану Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Удары также были нанесены по объектам в городах Натанз (на фото), Хорремабад и Хамадан

Удары также были нанесены по объектам в городах Натанз (на фото), Хорремабад и Хамадан

Фото: IRINN / AFP

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Удары начались в 3:00 мск и продлились один час
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Израиль объявил о начале военной операции «Нация львов» против Ирана
На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Целью операции представители Израиля называют устранение угрозы иранского ядерного оружия
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней
На фото: раненый житель Тегерана

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится»
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

В результате атаки Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек, среди них есть дети, сообщило государственное телевидение Ирана
На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Как сообщило агентство ISNA, среди мирного населения Ирана погиб 1 человек, еще 24 получили ранения
На фото: спасатели рядом с поврежденным ударом домом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В результате атаки погибли как минимум шесть иранских ученых-ядерщиков
На фото: поврежденный в результате удара автомобиль в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов
На фото: спасатели в поврежденном доме в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: UGC / AFP

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что дает «свободу действий» вооруженным силам страны для ответа на удары Израиля, после чего Иран запустил около 100 дронов в направлении Израиля
На фото: дым от удара в Тегеране

Фото: SEPAH NEWS / AFP

После удара по Ирану Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Удары также были нанесены по объектам в городах Натанз (на фото), Хорремабад и Хамадан

Фото: IRINN / AFP

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