Как рыба облет

Российские власти рекомендовали турбизнесу отказаться от отправки путешественников в Иран и Израиль из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Но более серьезной проблемой для рынка может стать пересмотр полетных программ в ОАЭ, где отмены рейсов уже привели к аннуляциям бронирований и проблемам со стыковками для поездок в третьи страны. Риски сохраняются и в случае с Египтом, интерес путешественников к которому может снизиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минэкономики рекомендовало туроператорам и агентам приостановить продажу услуг по организации путешествий в Иран и Израиль, а путешественникам — воздержаться от их посещения, говорится в сообщении министерства. Там уточнили, что туристы могут добиваться полного возврата средств за выкупленные и неначавшиеся туры, частичного — за уже стартовавшие.

Заявление Минэкономики — реакция на новый виток обострения ситуации на Ближнем Востоке. С ночи на 13 июня Израиль начал серию ракетных ударов по объектам военной и ядерной инфраструктуры Ирана. Тегеран проводит ответные атаки. Для предотвращения рисков Иран и Израиль приняли решение о закрытии воздушного пространства до дальнейшего уведомления. Росавиация также запретила российским перевозчикам выполнять рейсы над территорией Иордании и Ирака.

Согласно подсчетам Российского союза туриндустрии (РСТ), в Израиле могут находиться до 500 организованных туристов из России, в Иране — до 100.

Еще 2 тыс. путешественников, согласно оценкам Ассоциации туроператоров России на утро 15 июня, не смогли в срок покинуть территорию ОАЭ из-за массовых отмен рейсов. «РИА Новости» со ссылкой на генконсульство России в Дубае сообщало, что перебои в авиасообщении с ОАЭ затронули 10 тыс. россиян.

Иран — экскурсионное направление и пользуется ограниченным спросом туристов. Согласно Погранслужбе ФСБ, в прошлом году страну посетили 38,1 тыс. россиян, на 19,5% меньше, чем годом ранее. Часть россиян после обострения ситуации покинули Иран через сухопутную границу с Азербайджаном. Это в том числе 90 человек съемочной группы сериала «Трудно быть богом» и 51 член Большого симфонического оркестра имени Чайковского.

Основатель юридического агентства «Персона грата» (специализируется на туристическом рынке) Георгий Мохов поясняет, что для туристов этот путь пока не используется: он требует особых межгосударственных договоренностей.

Туроператоры со своей стороны оплачивают размещение путешественникам, ожидающим вывоза из Ирана, Израиля и ОАЭ. Все это прямые потери бизнеса, которые могут быть существенными из-за высокой стоимости отелей, говорит он. Туроператоры, по словам господина Мохова, не могут прогнозировать сроки возвращения путешественников: если сухопутный коридор с Ираном существует, то в случае Израиля речь может идти только об эвакуации через территорию Египта.

Израиль — популярное пляжное направление, но продажу организованных туров в страну туроператоры фактически не вели с осени 2023 года, после обострения ситуации в Палестине. Первый чартерный рейс в Эйлат после перерыва был отправлен 12 июня этого года. Сейчас программа Red Wings приостановлена.

Более сложными для туристического рынка могут быть ограничения полетов в ОАЭ — одно из наиболее востребованных пляжных направлений.

Согласно Travelata.ru, на страну приходится 5% забронированных организованных туров на лето, это третье место по популярности после Турции и Египта. Руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина поясняет, что туристы уже начали отменять забронированные туры в ОАЭ, но практика пока не носит массового характера. «Чаще мы стараемся переносить даты»,— замечает она.

Георгий Мохов поясняет, что возвращать средства за проданные туры в ОАЭ бизнес в условиях отсутствия официальных рекомендаций Минэкономики может за вычетом фактически понесенных расходов. Размер последних зависит от взаимоотношений бизнесов с контрагентами: если перевозчики чаще соглашаются возвращать средства, то политика отелей разнится. Риском эксперт называет и потенциальное снижение туристического спроса.

Потери могут быть продиктованы в том числе логистическими ограничениями. Некоторые авиакомпании, например Air Arabia, приостановили полеты в ОАЭ. Российские перевозчики начали корректировать программы. Например, «Победа» объявила об отмене рейсов с 18 по 23 июня. Полеты с 14 по 17 июля осуществляются в обход Ирана, с дозаправкой самолетов в Самаре. Это проблема узкофюзеляжных судов, объясняет вице-президент РСТ Дмитрий Горин. Необходимость дополнительной остановки, по его словам, как правило, снижает интерес к рейсам пассажиров и ухудшает их экономику для перевозчиков. Эксперт не исключает, что веерные задержки рейсов в ОАЭ создадут проблемы для туристов и на других направлениях: до 50% потока в страну формируют транзитные пассажиры, следующие в Индонезию, Европу, страны Латинской Америки, на Шри-Ланку и проч. «Сейчас люди нередко теряют стыковки»,— говорит господин Горин.

Георгий Мохов не исключает, что спрос может снизиться и на туристические поездки в Египет. Подобная картина на рынке наблюдалась осенью 2023 года в свете обострения ситуации в Израиле. Египет занимает второе после Турции место по числу выездных поездок российских туристов. Согласно Travelata.ru, на это лето направление сформировало 14% бронирований. Это на пять процентных пунктов выше значения прошлого года.

Александра Мерцалова