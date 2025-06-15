Война на объединение

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил одной из целей израильской операции «Народ как лев» смену режима в Иране. Беспрецедентные по масштабам и силе удары Израиля по иранским военным, ядерным и энергетическим объектам вкупе с ликвидацией членов военного и политического руководства Ирана позволили премьеру Нетаньяху укрепить свои позиции и избежать досрочных выборов на фоне затянувшейся войны в Газе и обострившихся разногласий по вопросу о призыве в армию учащихся религиозных учебных заведений. Все израильские политические силы поддержали удар по иранскому режиму, который призывает к уничтожению «сионистского образования» и который в Израиле считают экзистенциальной угрозой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters Премьер-министр Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

Конечную цель израильской военной операции — нанесение Ирану непоправимого ущерба, не только лишающего его возможности развивать ядерные программы, но и нацеленного на демонтаж «режима аятолл»,— Биньямин Нетаньяху изложил в двух своих программных заявлениях после начала операции «Народ как лев».

В своем англоязычном поздравлении руководству и народу США в связи с отмечавшимися 14 июня двумя датами — 79-летием президента Трампа с 250-летием американской армии — израильский лидер фактически призвал считать операцию против Ирана своим дорогим подарком главному союзнику еврейского государства. «Я вам скажу, что было бы, если бы мы не действовали. У нас была информация, что этот беспринципный режим планировал передать ядерное оружие, которое они разработают, своим террористическим сателлитам. Этот ядерный терроризм на стероидах был бы угрозой для всего мира»,— предупредил он.

Израильский премьер подробно объяснил, почему, по его мнению, операция «Народ как лев» отвечает жизненным интересам не только Израиля, но и США. «Прямо сейчас иранский режим бомбит наши мирные районы, в то время как мы атакуем террористов. Это не новость. Они дважды пытались убить президента Трампа. Они бомбили американские посольства. Они убили 241 морского пехотинца США в Бейруте в 1983 году. Они убили и ранили тысячи американцев своими самодельными взрывными устройствами в Ираке и Афганистане. Они жгут американский флаг, бесконечно скандируют: "Смерть Америке"»,— перечислял Нетаньяху наиболее драматичные эпизоды американо-иранского противостояния.

После этого он с гордостью сообщил, что с момента начала операции его правительству уже удалось добиться того, чего ранее не смогли сделать ни одно израильское правительство и ни одна администрация США — ни демократическая, ни республиканская. «Мы проложили путь до Тегерана, и наши летчики в небе над Тегераном нанесут такие удары режиму аятолл, которые те даже не могут себе представить. Могу сказать вам: у нас есть указания на то, что высшие лидеры в Иране уже пакуют чемоданы. Они чувствуют, что надвигается»,— заверил израильский премьер.

«Мы находимся в битве за наше существование, и мы будем сражаться до тех пор, пока не одержим победу»,— резюмировал он.

Кроме того, премьер Нетаньяху записал видеообращение к народу Ирана, содержащее ключевую мысль о том, что военное сопротивление Израилю бесполезно и его продолжение обернется катастрофическими последствиями для Исламской Республики.

«За последние 24 часа мы устранили высших военных командиров, высокопоставленных физиков-ядерщиков, самое важное звено исламского режима в обогащении урана, и значительную часть арсенала баллистических ракет. Дальше будет еще больше»,— предупредил Биньямин Нетаньяху, добавив, что иранские власти дезориентированы и «как никогда слабы».

В связи с этим его второй главной мыслью стал тезис о том, что иранцам пора сбросить исламский режим и открыть новую главу в своей истории. «Это ваша возможность встать, чтобы ваши голоса были услышаны. Иранскому народу пора объединиться вокруг своего флага и исторического наследия, встав на борьбу за свободу от злого режима угнетателей»,— призвал Биньямин Нетаньяху.

«Борьба Израиля — это не борьба с иранским народом. Мы ведем борьбу с кровожадным исламским режимом, который угнетает вас и ввергает вас в нищету. Народы Ирана и Израиля дружили со времен Кира Великого (персидский царь, правивший в 559–530 годах до н. э.— “Ъ”)»,— напомнил израильский премьер.

Первая реакция на операцию «Народ как лев» внутри еврейского государства свидетельствует о том, что она встретила безоговорочную поддержку правительства, которой на протяжении последних месяцев катастрофически не хватало премьеру Нетаньяху в условиях неуклонного падения его рейтинга и все более реальной угрозы распада правящей коалиции.

В своей авторской колонке, написанной для газеты The Times of Israel, один из наиболее непримиримых критиков Биньямина Нетаньяху, лидер левоцентристской парламентской оппозиции и глава партии «Йеш Атид» Яир Лапид дал понять, что в случае с операцией против Ирана никаких разногласий между властями и оппозицией быть не может. «Когда речь заходит о безопасности народа Израиля перед лицом наших врагов, мы — единый народ с единой миссией. Наши дети не будут жить в страхе перед иранской ядерной бомбой»,— написал Яир Лапид. «Эта война ведется против фанатичного иранского руководства, которое является врагом свободолюбивых людей повсюду — в Иране, Израиле и по всему миру»,— отметил оппозиционный политик, полностью повторив тезис Биньямина Нетаньяху.

Редкий момент консолидации израильской правящей элиты наступил после затяжного политического кризиса, одной из причин которого стали неспособность освободить находящихся в плену у «Хамаса» заложников и затянувшиеся бои в секторе Газа, где 18 мая Израиль объявил о начале новой широкомасштабной наземной операции «Колесницы Гидеона». «То, что Израиль сейчас делает в Газе, очень близко к военному преступлению. Это война без цели, война без шанса на достижение чего-либо, что могло бы спасти жизни заложников»,— оценил действия израильской армии в интервью BBC экс-премьер страны Эхуд Ольмерт.

Вторым раздражителем, поставившим израильскую правящую коалицию на грань раскола, стали противоречия между частью партии «Ликуд» и ультраортодоксами по вопросу призыва в армию учащихся религиозных учебных заведений (ешив). В условиях продолжающихся военных действий армейское руководство и светские партии все более активно требовали начать призывать в армию ортодоксальных иудеев, которые пока освобождены от военной службы. Религиозные партии, в свою очередь, настаивали на принятии законопроекта, который гарантировал бы учащимся ешив освобождение от службы.

На дебатах по этому вопросу в Кнессете Яир Лапид заявил, что, не поддержав предложение призывать ортодоксальных иудеев в армию, правительство Нетаньяху предало бойцов Армии обороны Израиля, чтобы «продлить существование коалиции на две-три недели». «Израильское правительство снова плюнуло в лицо бойцам ЦАХАЛа»,— заявил тогда Яир Лапид, который по иранскому вопросу оказался в одном лагере с премьером Нетаньяху.

Сергей Строкань