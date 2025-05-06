Туристы разошлись по домам

Из-за нехватки номеров в российских отелях и роста цен на размещение в них в мае, когда спрос из-за длительных праздников достигает пиковых значений, туристы все активнее интересуются посуточной арендой жилья. По этой причине в текущем месяце в этом сегменте в целом по стране цены прибавили 11% год к году. Из самых популярных майских направлений заметнее всего рост наблюдается в Москве и Калининградской области — на 15−20% соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Средняя стоимость посуточной аренды квартир за май 2025 года в целом по России увеличилась на 11% год к году, до 3,67 тыс. руб. в сутки, подсчитали в «ЦИАН.Аналитике» по запросу “Ъ”. Рост цен наблюдается во всех ключевых туристических направлениях внутри страны. По подсчетам аналитиков, стоимость посуточной аренды квартиры в Калининграде в мае 2025 года увеличилась на 20% год к году, до 3,97 тыс. руб. в сутки, в Сочи — на 9% год к году, до 4,44 тыс. руб., в Казани и Краснодаре — на 8%, до 4,48 тыс. руб. и 3,01 тыс. руб. соответственно. В Москве снять квартиру на короткий срок можно за 5,15 тыс. руб. в сутки, что на 15% дороже, чем в мае 2024 года, в Санкт-Петербурге — 4,29 тыс. руб., рост на 9%.

Такая динамика продиктована в первую очередь длинными майскими праздниками в этом году и сохранением популярности внутреннего туризма, констатирует руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма консалтинговой компании CMWP Марина Смирнова.

Несмотря на нарастающую конкуренцию с зарубежными туристическими направлениями, в структуре перелетов на весенние праздники доля России уменьшилась всего на восемь процентных пунктов год к году, до 63%, подсчитали в «Авиасейлс».

Значительно увеличилось количество деловых поездок по стране, что тоже сказалось на росте стоимости посуточной аренды, добавляет руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов. Только в период майских каникул спрос на организацию командировок возрос на 61% год к году, подсчитали в «OneTwoTrip для бизнеса».

Топ-10 популярных городов по росту стоимости краткосрочной аренды однокомнатных квартир и студий в мае 2025 года Выйти из полноэкранного режима Город Изменение год к году (%) Стоимость (тыс. руб. за ночь) Зеленоградск 29 5,66 Тамбов 28 2,99 Щелкино 25 2,08 Алушта 24 3,51 Ялта 22 4,16 Ейск 21 2,79 Благовещенск 21 3,31 Калининград 20 3,97 Петрозаводск 18 3,42 Осташков 18 2,49 Открыть в новом окне Источник: «ЦИАН.Аналитика».

Однако в этом году основной объем бронирований сконцентрирован в сегменте посуточной аренды, поскольку свободного предложения в гостиницах оказалось недостаточно для удовлетворения такого высокого спроса, отмечают в «Яндекс Путешествиях». Недостаток номеров в отелях связан с замедлением объемов ввода такой недвижимости: показатель только в Москве к концу 2025 года сократится на 11,8% год к году, до 690 новых лотов, прогнозируют в консалтинговой компании Nikoliers. Гостиничные операторы опасаются начинать новые проекты из-за больших сроков окупаемости таких объектов, отмечает Алексей Попов.

Спрос на посуточную аренду квартир в целом по России вырос в среднем на 14% год к году, подсчитали в «ЦИАН.Аналитике». Показатель заметно увеличился в Крыму, который стал альтернативой пострадавшему от прошлогоднего разлива мазута Черноморскому побережью Кавказа, говорит господин Попов. Например, в Ялте, Алупке и Евпатории спрос на посуточную аренду жилья в мае 2025 года вырос вдвое год к году, в Алуште показатель за аналогичный период вырос на 91% год к году, следует из данных «ЦИАН.Аналитики».

Туристы делают выбор в пользу аренды жилья, поскольку такие варианты дешевле, чем проживание в отелях, отмечает операционный директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игорь Кокорев.

Например, в Калининграде, где наблюдается устойчивый тренд на рост турпотока, стоимость одной ночи в отеле в период майских праздников составила в среднем 11 тыс. руб., что на 20% больше, чем в апреле этого же года, подсчитали в «Яндекс Путешествиях». При этом, говорят аналитики, снять квартиру или апартаменты на весенних каникулах в Калининграде можно за 6,1 тыс. руб., цена за месяц увеличилась на 45%.

София Мешкова