Туристы разошлись по домам
Стоимость посуточной аренды растет из-за высокого спроса
Из-за нехватки номеров в российских отелях и роста цен на размещение в них в мае, когда спрос из-за длительных праздников достигает пиковых значений, туристы все активнее интересуются посуточной арендой жилья. По этой причине в текущем месяце в этом сегменте в целом по стране цены прибавили 11% год к году. Из самых популярных майских направлений заметнее всего рост наблюдается в Москве и Калининградской области — на 15−20% соответственно.
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
Средняя стоимость посуточной аренды квартир за май 2025 года в целом по России увеличилась на 11% год к году, до 3,67 тыс. руб. в сутки, подсчитали в «ЦИАН.Аналитике» по запросу “Ъ”. Рост цен наблюдается во всех ключевых туристических направлениях внутри страны. По подсчетам аналитиков, стоимость посуточной аренды квартиры в Калининграде в мае 2025 года увеличилась на 20% год к году, до 3,97 тыс. руб. в сутки, в Сочи — на 9% год к году, до 4,44 тыс. руб., в Казани и Краснодаре — на 8%, до 4,48 тыс. руб. и 3,01 тыс. руб. соответственно. В Москве снять квартиру на короткий срок можно за 5,15 тыс. руб. в сутки, что на 15% дороже, чем в мае 2024 года, в Санкт-Петербурге — 4,29 тыс. руб., рост на 9%.
Такая динамика продиктована в первую очередь длинными майскими праздниками в этом году и сохранением популярности внутреннего туризма, констатирует руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма консалтинговой компании CMWP Марина Смирнова.
Несмотря на нарастающую конкуренцию с зарубежными туристическими направлениями, в структуре перелетов на весенние праздники доля России уменьшилась всего на восемь процентных пунктов год к году, до 63%, подсчитали в «Авиасейлс».
Значительно увеличилось количество деловых поездок по стране, что тоже сказалось на росте стоимости посуточной аренды, добавляет руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов. Только в период майских каникул спрос на организацию командировок возрос на 61% год к году, подсчитали в «OneTwoTrip для бизнеса».
Топ-10 популярных городов по росту стоимости краткосрочной аренды однокомнатных квартир и студий в мае 2025 года
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Источник: «ЦИАН.Аналитика».
Однако в этом году основной объем бронирований сконцентрирован в сегменте посуточной аренды, поскольку свободного предложения в гостиницах оказалось недостаточно для удовлетворения такого высокого спроса, отмечают в «Яндекс Путешествиях». Недостаток номеров в отелях связан с замедлением объемов ввода такой недвижимости: показатель только в Москве к концу 2025 года сократится на 11,8% год к году, до 690 новых лотов, прогнозируют в консалтинговой компании Nikoliers. Гостиничные операторы опасаются начинать новые проекты из-за больших сроков окупаемости таких объектов, отмечает Алексей Попов.
Спрос на посуточную аренду квартир в целом по России вырос в среднем на 14% год к году, подсчитали в «ЦИАН.Аналитике». Показатель заметно увеличился в Крыму, который стал альтернативой пострадавшему от прошлогоднего разлива мазута Черноморскому побережью Кавказа, говорит господин Попов. Например, в Ялте, Алупке и Евпатории спрос на посуточную аренду жилья в мае 2025 года вырос вдвое год к году, в Алуште показатель за аналогичный период вырос на 91% год к году, следует из данных «ЦИАН.Аналитики».
Туристы делают выбор в пользу аренды жилья, поскольку такие варианты дешевле, чем проживание в отелях, отмечает операционный директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игорь Кокорев.
Например, в Калининграде, где наблюдается устойчивый тренд на рост турпотока, стоимость одной ночи в отеле в период майских праздников составила в среднем 11 тыс. руб., что на 20% больше, чем в апреле этого же года, подсчитали в «Яндекс Путешествиях». При этом, говорят аналитики, снять квартиру или апартаменты на весенних каникулах в Калининграде можно за 6,1 тыс. руб., цена за месяц увеличилась на 45%.
Топ-10 популярных городов по стоимости краткосрочной аренды однокомнатных квартир и студий в мае 2025 года
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Источник: «ЦИАН.Аналитика».