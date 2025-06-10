Турпоток свернул на Балтику

Калининградская область вошла в число наиболее востребованных летних курортных направлений для внутреннего туризма, увеличив свою долю в структуре продаж туров и авиабилетов в полтора раза. Из-за высокого спроса стоимость размещения в регионе выросла за год на 30–40%. Туристы рассматривают регион на Балтийском побережье как альтернативу Краснодарскому краю. В числе других популярных вариантов — Крым, Дагестан и Санкт-Петербург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Калининградская область вошла в пятерку наиболее востребованных российских курортов среди организованных туристов, подсчитали в Travelata.ru. За год доля региона в структуре продаж выросла с 4% до 6%. Это позволило ему обойти по популярности Лоо под Сочи. В «Слетать.ру» говорят, что доля Калининградской области в структуре продаж летних туров увеличилась за год с 7,9% до 9,9%. Направление находится на третьем месте по популярности среди внутренних. В туроператоре «Русский экспресс» “Ъ” пояснили, что Калининград сейчас — одно из наиболее бронируемых городских направлений.

В «Авиасейлс» отмечают, что доля Калининграда в структуре проданных авиабилетов на лето по России за год выросла на 1,5 процентного пункта, до 6%. В OneTwoTrip доля Калининграда в летних продажах увеличилась с 4,4% до 7,5% за год, а общий объем проданных билетов на лето прибавил 70%. В «Яндекс Путешествиях» также зафиксировали увеличение доли Калининграда в структуре продаж. Тенденция прослеживается, несмотря на увеличение средней стоимости перелета туда—обратно на 39,6% за год, до 16,8 тыс. руб.

Руководитель сервиса бронирования «Турслет» Ксения Андрианкова говорит, что поездки в Калининградскую область воспринимаются как доступные благодаря широкой полетной программе. На Балтийском море существуют возможности для пляжного отдыха, отмечает она. Рост интереса к Калининградской области прослеживается в контексте снижения спроса на поездки в Краснодарский край. Согласно «Слетать.ру», доля региона в структуре продаж туров по России за год опустилась с 50,7% до 33,1%. Спрос на Анапу за год снизился на 65–70%, Сочи и Геленджик потеряли около 20%, отмечали ранее в «Алеане». Негативный тренд наблюдается после разлива в конце прошлого года в Керченском проливе мазута.

В «Алеане» поясняют, что спрос на Калининградскую область сдерживается ограниченным номерным фондом: туры в отели среднего ценового сегмента на побережье распродали еще в январе. Остались только дорогие апартаменты и отели высокого сегмента стоимостью от 35 тыс. руб. в сутки. Ограниченное предложение привело к росту цен. В «Русском экспрессе» замечают, что средняя стоимость проданного в Калининградскую область тура за год выросла на 34%, до 118 тыс. руб.

Согласно «Островку», средняя стоимость забронированной ночи в Калининградской области на июнь—август составила 7,4 тыс. руб., что на 16% больше год к году. В «Алеане» отмечают, что цены на размещение в регионе выросли за год на 30–40%, экскурсионные туры подорожали на 15–20%. Дефицит размещения в регионе, по словам представителя компании, частично позволяют удовлетворить апартаменты. Сейчас они формируют 36% бронирований.

Калининградская область не единственное внутреннее направление, показывающее в этом году рост продаж за счет переориентации потока из Анапы. Изначально этот тренд проявился в Крыму. Количество гостиничных бронирований на полуострове на лето увеличилось на 28% год к году, отмечают в «Островке». Подсчеты «Алеана» показывают, что популярность Дагестана за год прибавила 45%, Азовского побережья Краснодарского края — 15%.

Директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев говорит, что доля Санкт-Петербурга в летних продажах выросла за год с 10% до 14%. В «Алеане» отмечают, что запросов на размещение в городе стало больше на 25%. Расходы путешественников здесь также показывают выраженный рост. Средняя стоимость проданного тура, согласно Travelata.ru, за год прибавила 38,6%, достигнув 86,6 тыс. руб.

Александра Мерцалова