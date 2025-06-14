Главные новости за 9 – 14 июня. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Верховный суд РФ изучит спор о производстве черной икры в астраханском шлюзе. Государственное учреждение «Администрация Волжского бассейна» пытается через суд убрать рыбные садки производителя черной икры ООО «РК «Акватрейд» из акватории шлюза «Бушма» в Астраханской области. Сооружения установлены еще в 2006 году. Истец считает, что компания незаконно занимает территорию с 2011 года, когда истек срок договора водопользования, и мешает работе гидросооружений. Однако три судебные инстанции отказали в иске.

Рослесхоз изымает у тамбовских аграриев землю под Пензой. Территорией владеет ООО «Лель», но Арбитражный суд Пензенской области обязал вернуть земельный участок площадью 31 тыс. га администрации Бессоновского района. Рослесхоз настаивает, что эта земля пересекается с границами Ахунского и Чаадаевского лесничеств. Компания пояснила в суде, что по сведениям ЕГРН, наложение границ земель было устранено в результате актуализации границ лесничеств. Однако суд встал на сторону ведомства, а ответчик подал апелляционную жалобу.

Пассажирам стал доступен дополнительный авиарейс из Астрахани в Сочи. Авиакомпания «ИрАэро» 11 июня запустила регулярные рейсы по этому маршруту.

В Астрахани возбудили еще одно дело против застройщика, ремонтирующего «Октябрь».

Суд отменил запрет на сделки с землей на ул. Фадеева в Астрахани. Речь идет об участке, рядом со строящемся ЖК «Слова».

В Саратове определились с датой проведения дополнительных выборов в облдуму. Депутаты единогласно проголосовали за проведение довыборов 14 сентября.

В Саратовской области депутаты одобрили законопроект о вопросах организации местного самоуправления. Согласно новому закону, прежним останется порядок избрания глав муниципальных образований. Но МО город Саратов составит исключение. Так, согласно новому закону, глава будет избираться думой, но из числа кандидатов, которые предложит губернатор.

На водоемах Саратовского водохранилища перестал действовать нерестовый запрет.

Пензенские охотхозяйства за год заработали 12,6 млн руб. Охотничьи угодья в регионе охватывают территорию в 2,5 млн гектаров.

Взыскание УФАС в отношении волгоградского «ВМЭС» устояло в суде. Сетевая компания требовала дополнительную плату за технологическое отключение и последующее включение электроэнергии в многоквартирных домах, когда инициатором работ выступал сам потребитель. УФАС установило, что эти услуги уже включены в регулируемый тариф на передачу электроэнергии, оплачиваемый всеми жителями, и повторное взимание платы незаконно.

Экс-депутат Госдумы Олег Михеев осужден за попытку мошенничества на 2 млрд руб. Разбирательство проходило в Советском райсуде Волгограда в отсутствие подсудимого, объявленного в федеральный розыск еще в январе 2018 года.

Главой саратовского управления ФСИН стал Андрей Лихтин.

Освещение Столыпинского индустриального парка обойдется в 470 млн руб. Ранее местные жители выражали недовольство строительством индустриального парка в зеленой зоне.

В Астраханской области избран председатель нового состава Общественной палаты. Пост заняла Светлана Калашникова.

Подрядчик из Осинок опоздал с ремонтом в Арбекове и попал в список УФАС. Причиной стало неисполнение муниципального контракта на благоустройство территории в районе улиц Рахманинова, проспекта Победы и проспекта Пестеля. Контракт стоимостью почти 14 млн руб. был заключен 14 апреля 2025 года, а работы должны были завершиться к 15 июля.

В Саратовской области сохранится двухуровневая система местного самоуправления.

В Пензенской области выявили множество недостатков при реализации нацпроектов. Среди обнаруженных: нарушение правил предоставления и использования денег, выделенных из бюджета, и некачественное информационное сопровождение мероприятий нацпроектов.

ИП пойдет под суд за отравление 22 юных боксеров в Пензе. Фигурант не обеспечил должным образом соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и привлек к приготовлению пищи инфицированного работника.

Росприроднадзор оспаривает отказ взыскать 252,8 млн с волгоградских «Концессий» за ущерб Волге. Основанием для решений стала недопустимость доказательств надзорного органа.

Суд обязал ДОМ.РФ восстановить здание 20-х годов в Волгограде на Огарева, 5. АО «ДОМ.РФ» оспорило это решение, утверждая, что как агент оно лишь организует сделки с недвижимостью, а не несет расходы по содержанию памятников. Компания настаивала, что обязанность сохранять объект должна остаться у прежнего собственника. Кассационный суд отклонил доводы компании.

Пензенские производители молока получат господдержку.

Глава Саратова Михаил Исаев дал 10 дней на решение проблем с благоустройством во Фрунзенском районе. Мэр потребовал от главы района пересмотреть подход.

Нина Шевченко