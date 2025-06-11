Пензенские охотхозяйства за год заработали 12,6 млн рублей

В Пензенской области выручка охотхозяйств от реализации продукции охоты и оказанных услуг составила по итогам минувшего года 12,6 млн руб. Об этом сообщает Пензастат.

Речь идет преимущественно о любительской и спортивной охоте. На сохранение охотничьих ресурсов в регионе было потрачено 33,8 млн руб. — рост на 41,6% по сравнению с годом ранее.

Охотничьи угодия в Пензенской области охватывают территорию в 2,5 млн гектаров. Ими пользуются 68 охотпользователей.

В области действуют три питомника для содержания и разведения диких животных в полувольных условиях. Их количество составляет 294 особи. Преобладают пятнистые и благородные олени, есть также дикие кабаны и косули.

Павел Фролов