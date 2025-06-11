В Саратове определились с датой проведения дополнительных выборов в облдуму

В Саратовском регионе довыборы в областную думу пройдут 14 сентября. Депутаты поддержали соответствующее решение на заседании облдумы.

Председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Сергей Гладков сообщил, что в областной думе появилось три места: по Заводскому одномандатному избирательному округу № 4, по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 9, по Ершовскому одномандатному избирательному округу № 25. По ним в 2022 году избирались Михаил Исаев, Александр Бурмак, Иван Бабошкин. Затем Михаил Исаев вновь стал мэром Саратова, Александр Бурмак возглавил администрацию Кировского района, Иван Бабошкин перешел на должность главы Заводского района, а затем написал заявление об увольнении.

«По проекту постановления получены все необходимые заключения правительства области, отдела правового обеспечения деятельности думы, избирательной комиссии, замечания прокуратуры отсутствуют»,— перечислил господин Гладков.

Как и на комитете, депутат Владимир Есипов (КПРФ) задал вопрос: сколько потребуется финансирования на проведение дополнительных выборов?

«Тема финансирования выборов не является предметом обсуждения проекта постановления, -парировал Сергей Гладков. — На сегодняшний день принятие постановления определяет дату выборов».

"Деньги, которые мы потратим на дополнительные выборы, можно было потратить на ремонт дорог, на закупку оборудования для школ, музеям отдать, но вместо этого мы закупим урны и напечатаем бюллетени«,- высказался депутат Денис Буланов.

Он предложил прописать в законах требования к депутатам, которые будут страховать от подобных случаев, когда депутат, избранный населением, слагает с себя полномочия. Господин Буланов предложил за «досрочное расторжение контракта депутата с избирателем по неуважительной причине» ввести финансовую и политическую неустойку. Эта идея на заседании поддержана не была. Депутаты единогласно проголосовали за проведение довыборов 14 сентября.

Никита Маркелов