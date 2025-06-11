Осетры имеют значение

Государственное учреждение «Администрация Волжского бассейна» пытается через суд убрать рыбные садки производителя черной икры ООО «РК «Акватрейд» из акватории шлюза «Бушма» в Астраханской области. Сооружения установлены еще в 2006 году. Истец считает, что компания незаконно занимает территорию с 2011 года, когда истек срок договора водопользования, и мешает работе гидросооружений. Однако три судебные инстанции отказали в иске, признав, что долгое молчание госорганов после окончания договора фактически означало аренду «по умолчанию», а переселение редких осетровых грозит их массовой гибелью. «Администрация Волжского бассейна» подала жалобу в Верховный Суд РФ, который запросил материалы дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Акватрейд» — один из немногих производителей осетровой икры в России

Фото: Максим Коротченко, Коммерсантъ «Акватрейд» — один из немногих производителей осетровой икры в России

Фото: Максим Коротченко, Коммерсантъ

Верховный суд РФ истребовал материалы спора Федерального бюджетного учреждения (ФБУ) «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» с ООО «РК «Акватрейд». ФБУ требует освободить акваторию гидроузла «Бушма» от 700 садков и двух рыбоводных модулей, установленных еще в 2006 году. Истец настаивает, что компания незаконно занимает территорию после истечения срока водопользовательских договоров в 2011 году и мешает эксплуатации гидросооружений.

Гидроузел «Бушма», расположенный в Наримановском районе Астраханской области, входит в состав астраханского вододелителя, основное назначение которого — распределение волжской воды по дельте реки, особенно критичное для обеспечения условий нереста рыб в восточной ее части в маловодные годы. В последние годы вододелитель не функционирует.

Истец не считает, что его отношение с рыбоводной компанией можно можно квалифицировать как аренду. В качестве аргумента «Администрация Волжского бассейна» указывает на отсутствие согласия Росимущества как собственника шлюза.

В свою очередь «Акватрейд» ссылался на историю согласования деятельности и фактическое продление отношений с ФБУ: с 2007 года учреждение обеспечивало проточность воды для садков, а в 2023 года даже подавало иск о взыскании 32,2 млн в качестве арендной платы за их размещение. В минувшем феврале Арбитражный суд Астраханской области в соответствующих требованиях отказал, сейчас дело рассматривает апелляционная инстанция.

ООО «РК „Акватрейд“» зарегистрировано в поселке «Бушма» Астраханской области в 2002 году, осуществляет деятельность в сфере пресноводного рыбоводства. Руководит юрлицом Павел Сиротин. В прошлом году штат насчитывал 72 сотрудника; учредителями компании, согласно ЕГРЮЛ, являются Антон Федин (доля 965 тыс. руб.), Игорь Букатов (доля 965 тыс. руб.) и Елена Переверзева (доля 104 тыс. руб.). По итогам 2024 года компания показала оборот 194 млн руб. и прибыль 31 млн руб., а ее оценочная стоимость, по данным Rusprofile, составляет 375 млн руб. Компания производит и продает черную икру осетровых через другое юрлицо — ООО «Русская Икра», которое пополам принадлежит Игорю Бутакову и Антону Федину. В прошлом году компания юрлицо заработало 100 млн руб.

Суды трех инстанций признали, что после истечения договора в 2011 году госорганы не предъявляли претензий к компании, что позволило квалифицировать отношения как аренду «по умолчанию». Кроме того, заключения экспертов (включая отчет ФБУ от 2021 г.) подтвердили, что садки не нарушают безопасность судоходства и не мешают работе шлюза, который с 1989 года используется в «безнапорном режиме».

Еще одним аргументом в пользу отказа стал популяция разводимой рыбы. Так, переселение маточного стада осетровых (включая краснокнижные виды) грозит гибелью 30–50% рыб по оценке КаспНИРХа. Региональные власти также поддержали сохранение садков для защиты биоресурсов.

Получив отказы в трех инстанциях, «Администрация Волжского бассейна» подала кассационную жалобу в Верховный суд РФ, который истребовал материалы дела для изучения. Это в разы увеличивает шанс выноса спора на рассмотрение коллегии, считает управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров. «Истребование обычно свидетельствует о сомнениях в правильности применения норм права нижестоящими инстанциями, особенно в сложных экологических и имущественных спорах. Истец ранее сам признавал в суде, что имущество ответчика не препятствует судоходству«,— подчеркнул эксперт. По его мнению, Верховному суду предстоит выяснить, применима ли квалификация отношений как «аренды по умолчанию» к водным объектам без оформленных разрешений.

«Решение ВС РФ может стать прецедентом, если четко сформулирует пределы аналогии со статьей 621 ГК РФ, а также установит обязанность судов учитывать экологические последствия при рассмотрении исков об освобождении акваторий, даже если имущественные нарушения неочевидны. Дело имеет все признаки «спора принципа», где ВС РФ может дать толкование ключевых норм Водного кодекса, ГК РФ и экологического законодательства, создав ориентир для аналогичных ситуаций»,— резюмировал собеседник.

Никита Маркелов