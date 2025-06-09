Пензенские производители молока получат господдержку

В Пензенской области победителями конкурса на получение субсидий на реализованное молоко собственного производства стали 27 местных сельхозтоваропроизводителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Теперь производителям коровьего и козьего молока предстоит подписать соглашения для получения средств в рамках господдержки. Речь идет в общей сложности о 48,1 млн руб.

На 2025 год на эти цели в бюджете предусмотрено 243,3 млн руб. Из этой суммы 223,8 млн руб. выделяются из федерального бюджета, 19,5 млн руб. — из регионального.

Павел Фролов