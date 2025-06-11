В Саратове кандидатов на пост мэра выберет губернатор

В Саратовской области депутаты одобрили законопроект о вопросах организации местного самоуправления. Соответствующее решение принято на заседании областной думы.

Разработка регионального законопроекта вызвана необходимостью приведением его в соответствии с федеральным, а именно № 33-ФЗ от 20.03.2025 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления и публичной власти».

Новый закон объединяет все основные действующие законы Саратовской области, касающиеся местного самоуправления. А именно: «О порядке формирования и сроки полномочий представительных органов», «О порядке избрания и сроки полномочий глав муниципальных образований», «О некоторых вопросах статуса и деятельности старосты сельского населенного пункта» и другие.

В Саратовском регионе решено сохранить двухуровневую систему (федеральный закон допускал переход на одноуровневую), то есть поселения, муниципальные районы не будут упразднены.

Согласно новому закону, прежним останется порядок избрания глав муниципальных образований. Но МО город Саратов составит исключение. Так, согласно новому закону, глава будет избираться думой, но из числа кандидатов, которые предложит губернатор. Предлагать кандидатов могут как политические партии, так и Общественная палата. Губернатор же должен представить не менее двух кандидатов. В законе не указано, что он обязан представить всех претендентов, а также критерии отбора одобренных им кандидатов на пост. Несмотря на споры, большинством голосов депутаты приняли этот закон.

Татьяна Смирнова