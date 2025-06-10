Взыскание УФАС в отношении волгоградского «ВМЭС» устояло в суде

Кассационный суд подтвердил законность решения УФАС по делу АО «Волгоградские межрайонные электрические сети», уличенного в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Волгоградские межрайонные электрические сети» (АО «ВМЭС») зарегистрировано в 2018 году, специализируется на передаче электроэнергии и технологическом присоединении к распределительным сетям. Генеральным директором с 11 марта 2025 года является Алексей Коледин. По итогам 2024 года компания показала оборот 5,3 млрд руб. и чистую прибыль 200 млн руб. Согласно оценке портала Rusprofile, рыночная стоимость предприятия составляет 1,9 млрд руб.

Сетевая компания требовала дополнительную плату (по 22,6 тыс. руб. с потребителя) за технологическое отключение и последующее включение электроэнергии в многоквартирных домах, когда инициатором работ выступал сам потребитель (например, управляющая компания ООО «Волгоград Южный»). УФАС установило, что эти услуги уже включены в регулируемый тариф на передачу электроэнергии, оплачиваемый всеми жителями, и повторное взимание платы незаконно.

Антимонопольная служба оштрафовала «ВМЭС» на 3,5 млн руб. и выдала предписание немедленно прекратить взимать плату за отключение/восстановление подачи по заявкам потребителей. Компания также вернула незаконно полученные средства более чем 30 организациям.

Несмотря на исполнение предписания, «ВМЭС» оспаривала решение УФАС в судах. Однако позиция регулятора последовательно поддерживалась: сначала Арбитражным судом Волгоградской области, затем Двенадцатым арбитражным апелляционным судом и окончательно — Арбитражным судом Поволжского округа в кассационной инстанции.

Никита Маркелов