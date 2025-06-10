Освещение Столыпинского индустриального парка обойдется в 470 млн рублей

В Саратове объявлены торги на создание системы наружного освещения и прокладку сетей связи для Столыпинского индустриального парка. Заказчиком выступает ООО «Управляющая компания „Столыпинский индустриальный парк“». Работы будут проводиться в поселке Соколовый на участке по улице Лесной.

Проект включает строительство семи распределительных и шести трансформаторных подстанций, прокладку кабельных линий и установку 193 уличных фонарей, 40 камер видеонаблюдения и 15 коммутаторов. Объекты электросетевого хозяйства должны быть завершены к 19 декабря, уличное освещение — к 15 декабря, а сети связи — к 31 октября. Стартовая цена торгов составляет почти 470 млн руб.

Ранее местные жители выражали недовольство строительством индустриального парка в зеленой зоне. В апреле 2024 года компания объявила торги на зачистку 8,44 га земли, что включает вырубку 805 деревьев. Контракт на 67,5 млн руб. был заключен с ООО «Ликвидатор». Позже стало известно, что Росприроднадзор планирует взыскать с управляющей компании более 30 млн руб.

Никита Маркелов