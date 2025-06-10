Суд не попал в кадастр
Рослесхоз изымает у тамбовских аграриев землю под Пензой
Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу тамбовского ООО «Лель», которое Арбитражный суд Пензенской области обязал вернуть земельный участок площадью 31 тыс. га администрации Бессоновского района. Поводом стал иск Рослесхоза, заявившего о пересечении границ этой земли с Ахунским и Чаадаевским лесничествами. Ответчики сообщали в суде, что по сведениям ЕГРН, наложение границ земель было устранено в результате актуализации границ лесничеств. Юристы полагают, компания вполне успешно может оспорить предписание суда о расторжении договора аренды.
Кадастровая стоимость спорной земли превышает 100 млн рублей
Фото: nsdp.gov.ru
ООО «Лель» 6 июня подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Пензенской области, вынесенное 28 апреля текущего года. Причиной спора стала земля площадью более 31 тыс. га в Бессоновском районе. Участок находится к востоку от Заречного и в 100 м юго-восточнее села Степановка.
В январе 2007 года администрация Бессоновского района заключила договор аренды земли площадью 49,3 тыс. га с ИП Рафаилом Усмановым. Площадь и конфигурация участка менялись до 2021 года (31 млн кв. м), при этом кадастровый номер оставался прежним. В октябре 2014 года по решению Бессоновского районного суда Пензенской области арендные права на землю наследовала ИП Светлана Усманова в связи со смертью супруга. В июне 2016 года предприниматель официально приняла участок в аренду.
ООО «Лель» получило участок в январе 2021 года на основании договора об уступке прав и обязанностей госпожи Усмановой. По данным Росреестра, земля выделена под сельскохозяйственное производство. Это подтверждается и в актах суда. Кадастровая стоимость земли составляет порядка 100,7 млн руб. (удельная 3,21 руб. за кв. м).
ООО «Лель» учреждено Татьяной Шабалкиной и Елизаветой Запрометовой в 1997 году в Моршанске Тамбовской области. Предприятие специализируется на выращивании зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. По итогам 2024 года выручка юрлица составила 58 млн руб., чистые убытки — 17 млн руб.
Разбирательство из-за земли длится с августа 2021 года. Иск изначально был подан прокуратурой Пензенской области в интересах неопределенного круга лиц, а впоследствии — в интересах Российской Федерации в лице Федерального агентства лесного хозяйства. Как указано в акте суда, часть арендуемого участка фактически заходит на земли лесного фонда — Ахунского и Чаадаевского лесничеств, что делает распоряжение этим имуществом со стороны муниципалитета незаконным. Агентство ссылалось на заключения пензенского филиала ФГБУ «Рослесинфорг», согласно которым площадь пересечения составляет 518 тыс. кв. м и 9,9 тыс. кв. м соответственно.
Рослесхоз требовал признать договор аренды земли в редакции 2016 года между муниципалитетом и Светланой Усмановой ничтожным, а договор об уступке прав аренды в пользу ООО «Лель» частично недействительным. Также истец через суд просил вернуть участок администрации Бессоновского района. С доводами и требованиями истца представители компании не согласились. Ответчики представили суду заключения кадастрового инженера, данные из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и картографические материалы. Согласно этим документам, пересечение земель с лесным фондом было устранено в результате актуализации границ лесничеств в ЕГРН. Также ООО «Лель» указывает, что аренда оформлена в установленном порядке и в границах участка ведется фактическая сельхоздеятельность (пашни), указано в акте суда.
Первое решение по делу было вынесено только 9 апреля 2024 года. Тогда суд отказал в удовлетворении иска. Впоследствии Рослесхоз подал апелляционную жалобу, которая в июле того же года была отклонена. Только в декабре Арбитражный кассационный суд Поволжского округа отменил решение нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение. В апреле 2025 года Арбитражный суд Пензенской области вновь рассмотрел спор и на этот раз встал на сторону ведомства. Руководство ООО «Лель» не готово комментировать ситуацию.
Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров заявил, что у ООО «Лель» есть значительные шансы на успешное обжалование решения суда. По его словам, суд проигнорировал важные доказательства, подтверждающие отсутствие пересечений земельного участка с лесничествами. Представленные выписки из ЕГРН и ответ Росреестра показывают, что участок не входит в границы Ахунского и Чаадаевского лесничеств. «Суд не дал оценки тому факту, что границы лесничеств в ЕГРН были внесены на основании тех же самых приказов Рослесхоза (№251 от 08.06.2017 и № 353 от 25.03.2022), на которые ссылается „Рослесинфорг“ в своих заключениях о наличии пересечений. Противоречие между выводами „Рослесинфорга“ и данными ЕГРН, внесенными на основе тех же исходных документов, не было устранено судом и свидетельствует о недостоверности выводов истца», — пояснил эксперт.
Господин Жаров также подчеркнул, что суд не применил нормы Закона № 280-ФЗ, который приоритетно защищает права добросовестных приобретателей. ООО «Лель» приобрело права аренды на земельный участок по договору уступки прав 11 января 2021 года, действуя добросовестно и полагаясь на сведения ЕГРН. Компания надлежащим образом исполняла обязанности арендатора, не привлекаясь к ответственности за нецелевое использование. «ООО „Лель“ имеет высокие шансы добиться отмены решения, ссылаясь на существенные нарушения норм материального и процессуального права, неполноту исследования доказательств и недоказанность оснований иска», — резюмировал юрист.