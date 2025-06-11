На водоемах Саратовского водохранилища перестал действовать нерестовый запрет

На водоемах Саратовского водохранилища с впадающими в него реками в административных границах Саратовской области с сегодняшнего дня, 11 июня, больше не действует нерестовый запрет. Об этом сообщает пресс-служба регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства.

Запрет распространялся на период с 20 апреля по 10 июня. Ограничения были направлены на сохранение благоприятных условий для воспроизводства пресноводной рыбы. В указанный период она активно нерестится.

В комитете саратовцам напомнили о необходимости уборки за собой мусора после завершения рыбалки. Оказавшись в зоне природного пожара, следует незамедлительно набрать 112.

Павел Фролов