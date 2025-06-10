В Саратовской области сохранится двухуровневая система местного самоуправления

В Саратовской области сохранятся муниципальные районы, городские и сельские поселения. Поправки в региональное законодательство депутаты областной думы обсуждали на внеочередном заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

И.о. министра по делам территориальных образований Саратовской области Александр Милованов рассказал о новом законопроекте. Его разработка продиктована новым федеральным законом № 33 от 20.03.2025 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления и публичной власти».

Первоначально предлагался вариант полного перехода всех субъектов России на одноуровневую систему местного самоуправления, то есть упразднение всех поселений и преобразования муниципальных районов в городские либо муниципальные округа. Однако в федеральном законе была предусмотрена возможность сохранения двухуровневой системы. Такое решение было поддержано в Саратовском регионе.

«В проекте закона Саратовской области, который сейчас предложен, объединены все основные действующие в настоящее время законы области, касающиеся местного самоуправления, — сообщил господин Милованов. — Например, «О порядке избрания и сроках полномочий глав муниципальных образований», «О порядке формирования и сроках полномочий представительных органов», «О некоторых вопросах статуса и деятельности старосты сельского населенного пункта» и другие».

В регионе порядок установления изменения границ муниципальных образований соответствуют нормам федерального закона № 131-ФЗ.

Порядок избрания глав муниципальных образований для всех муниципальных образований сохранен прежний, за исключением муниципального образования город Саратов.

«Глава будет избираться представительным органом, то есть думой, из числа кандидатур, представленных губернатором Саратовской области, — рассказал господин Милованов. — Это прямая норма федерального закона № 33».

Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления — публичные слушания, опрос и территориальное общественное самоуправление и старосты сельского населенного пункта.

Депутатов интересовало: губернатор представит думе всех предложенных партиями кандидатов? Или же он может кого-то представить, а кого-то нет?

«В законе прописано, что должен представить не менее двух кандидатов»,— пояснил господин Милованов.

Депутатов также интересовало, существуют ли нормы, по которым одни кандидаты будут представлены городской думе на пост мэра, а другие — нет? И почему Саратов поставлен особняком. Ведь что Энгельсский район, что Перелюбский — все это тоже муниципальные образования. На эти вопросы господин Милованов ответить не смог.

«После принятия этого закона депутатами от «Единой России» Александр Николаевич потеряет приставку и.о. и станет министром по делам территориальных образований, потому что более антинародного закона предложить было сложно», — высказался депутат Владимир Есипов (КПРФ).

Из плюсов нового закона его однопартиец Денис Буланов отметил сохранение двухуровневой системы. А из минусов привел статью 3 нового законопроекта: «согласие населения каждого из поселений, выраженного представительным органом каждого из объединенных поселений».

Депутат так расшифровал норму нового закона: «население отодвигается куда-то далеко, его мнение никого не интересует, голосовать будут депутаты, слушают ли они население или нет — большой риторический вопрос».

Что касается выборов мэра Саратова, то если раньше была «какая-то конкурсная комиссия, власть могла делать вид, что есть какие-то зачатки демократии, сейчас их попросту не будет»,— резюмировал господин Буланов.

Дмитрий Пьяных (ЛДПР) отметил излишнюю спешку при принятии этого законопроекта. В итоге документ вынесен на голосование в двух чтениях на ближайшее заседание думы. Три депутата проголосовали против.

Татьяна Смирнова